"OVAJ LEPI ČIKA JE BIO NAJBOLJI BEOGRADSKI FRAJER 80-IH" Hit scena u programu: Ono što su Nole i Jokić danas deci, on je bio MENI

Uspeh srpskih olimpijaca u Parizu bio je povod da se prisetimo i sjajnih rezutata iz prošlosti.

U jutarnji program Kurir televizije Redakcija putem video poziva uključio se i legendarni vaterpolista Igor Milanović koji je prokomentarisao treće uzastopno olimpijsko zlato.

Kako bi mlađoj publici približio veličinu sagovornika, voditelj Milan Rašević posebno je predstavio gosta.

- Pretpostavljam da je jako mali broj gledalaca koji ne zna ko je ovaj divni čovek koji nam se sada uključuje u program. Ovo je gospodin Igor Milanović, ali eto, za slučaj da zaista ne znaju ko je ovaj lepi čika, on je jedan od najboljih beogradskih frajera osamdesetih, on je čovek koji je osvojio dva puta Olimpijske igre, '84. u Los Angelesu, dakle pre 40 godina, a zatim '88. u Seulu. On je u vreme kada sam ja bio klinac, kada sam išao u osnovnu školu, bio za mene, kao što su danas deci Jokić i Đoković, dakle, on je sportska ikona - najavio je Rašević.

Usledila je i reakcija čuvenog Igora Milanovića na ove reči koje su došle iz studija.

- Hvala voditelju za sve one lepe reči. Hvala puno, ali hajde da ne pričamo o nama danas. Ja se i ne sećam toga, demencija - kroz smeh je odgovorio Milanović.

