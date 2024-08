KEJT MIDLTON I MEGAN MARKL OČI U OČI NA VEČERI: Otkriveno zašto buduća kraljica ne može da smisli jetrvu, ovo kod nje NE PODNOSI

Megan Markl je 2017. godine u intervjuu za BBC pričala o prvom susretu sa svojom jetrvom, Kejt Midlton, a o njihovom odnosu se spekuliše i dan-danas.

Kejt Midlton i Megan Markl foto: Profimedia

Odnos Megan Markl i Kejt Midlton prate brojna pitanja pa čak i sumnja nekih da princeza od Velsa i vojvotkinja od Saseksa nikada neće u potpunosti rešiti razmirice koje ih dele. Smatra se da su problemi počeli ubrzo nakon što je bivša američka glumica počela vezu sa britanskim princom.

Bilo je i suza, poput onih koje je Megan pustila pred svoje venčanje (Vindzor, 2018) jer se "sukobila" sa Kejt oko haljine za princezu Šarlot. Harijeva supruga je zajedno sa mužem uputila javnu podršku budućoj britanskoj kraljici koja boluje od raka, a svaki detalj koji ih spaja ili pak deli poprilično je intriagntan.

Megan Markl foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

I tako je od samog početka priče o odnosu Kejt Midlton i Megan Markl. Iako je na početku bilo i dešavanja koji su ukazivali na neki drugi, potencijalni scenario.

Megan Markl srela se sa Kejt Midlton na privatnoj večeri koju je organizovala sa princom Harijem, bilo je to godinu dana nakon početka njihove veze.

Hari je zapazio Megan Markl na Instagramu 2016. pre nego što ju je pozvao na večeru u Soho House u Londonu. Makar tako zvuči zvanična verzija priče o njihovoj vezi, iako neki smatraju da je Amerikanka planski ušla u tu romansu, koju je planirala duže vreme.

foto: EPA/Neil Hall, EPA / Andy Rain, AP /Matt Dunham

Nakon tog prvog sastanka u Londonu par se video više puta, a onda su proveli nedelju dana kampujući u prirodi. Posle veridbe 2017. vojvotkinja i vojvoda od Saseksa dali su intervju za BBC gde su pričali o njenom prvom suretu sa Kejt Midlton.

"Bilo je uzbudljivo, ja sam bio u vezi sa Megan neko vreme pre nego što sam bukvalno bilo kome o tome pričao, a onda je Vilijam jarko želeo da upozna Megan kao i Ketrin, a s obzirom na to da su naši susedi, lako smo to postigli, i do sada smo se sreli nekoliko puta i Ketrin je bila aposlutno...", rekao je princ Hari, piše Mirror.

Megan Markl se nadovezala i jednom rečju opisala taj susret koji se željno iščekivao kao i sama njena reakcija: "Predivna".

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Megan je sa princom Harijem jedno vreme živela zajedno sa Kejt i Vilijamom u Kensigtonskoj palati, dobili su zatim Frogomor kotidž na raspolaganju, a onda im je kralj Čarls III oduzeo tu kuću što je napravilo još veći razdor između monarha i mlađeg sina.

Markl je u intervjuu za BBC govorila i o prvom susretu sa kraljicom, rekla je da je imala ogromno poštovanje prema njoj, da joj je bila ogromna čast da se sretne sa Elizabetu II koju je volela kao svoju baku i koja je bila neverovatna žena.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Shutterstock

Bivša američka glumica napravila je pravi skandal kada je kasnije govorila o prokotoklu u britanskoj kraljevskoj poroodici.

U međuvremenu desili su se brojni skandali koji su narušili odnos Kejt Midlton i Megan Markl. Bilo je niz problematičnih izjava vojvotkinje o princezi, koja nije javno komentarisala takve tvrdnje.

"Njihov odnos nije mnogo napredovao od onog kad je bila Harijeva devojka", tvrde dobro upućeni u materiju. Kejt navodno smatra da ona i Megan imaju malo toga zajedničkog izuzev toga što su članice kraljevske porodice. I zbog toga se Kejt nije ni trudila da bude bliska s Megan."

Da li će se stanje popraviti ili odnos ostaje loš, nepromenjen, ima čak i onih koji se nadaju da će otkloniti problemi i da će stvari doći na svoje mesto.

(Kurir.rs/BlicŽena/M.F.)

