"KO SPONZORUŠA?! JA?!" Bivša ljubavnica slavnog fudbalera UDARILA JAKO: Objavila prepisku s njim i UNIŠTILA GA (FOTO)

Lorin Gudman ime je koje je privuklo pažnju svetske javnosti otkako se saznalo da je upravo ona ljubavnica engleskog fudbalera Kajla Vokera, koji igra za Manchester City. S njom je dobio dvoje dece (sina Kaira i ćerku Kinaru), a sve se to događalo dok je bio u braku s Eni Kilner, s kojom sada ima četvoricu sinova.

Kada je afera procurila u javnost, Voker je odabrao svoju suprugu, te je raskinuo s Gudman, ali ona je odlučila da se neće izvući tek tako. I žena i ljubavnica došle su mu na istu utakmicu tokom Evropskog prvenstva, a čak su i decu isto obukle. Sada Gudman ide korak dalje - objavila je niz poruka za koje tvrdi da joj ih je poslao upravo Voker.

foto: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

Njih dvoje su završili i na sudu zbog bitke za izdržavanje deteta, a sudija ju je tada nazvao "teškom, nerazumnom i zahtevnom". Lorin je sada podelila snimke ekrana sa Snapchata, prenosi Daily Mail, a tvrdi da su to poruke koje je razmenjivala s Vokerom.

"Zato što želim da vidim kako raste jednako kao i ti. Ne zaboravljam ni nju, ali to je OK jer sam ga video i tako to", glasila je jedna od poruka, a u drugoj je pisalo: "Daj im zagrljaje i poljupce i od mene", a zatim: "Nedostaje mi on."

foto: Printscreen Instagram

Lorin je dodala opis: "Moj sin nije uspostavio emocionalnu vezu sa svojim tatom u samo ‘četiri puta‘ i tek tako niotkuda. Ako nastaviš da me prozivaš, nastaviću da iznosim činjenice. Veruj mi da ih imam za celu knjigu."

Lorin je takođe obećala da će se suočiti i s tim što je nazivaju "sponzorušom, razaračicom porodice i opsesivnom ludačom", a takođe je podelila poruke u kojima je opisuje kao "sjajnu mamu". Dodala je i da je Kajl sposoban da gura svoj "PR narativ" tokom njihove sudske bitke kako bi pobedio oko (ne)plaćanja alimentacije.

foto: Printskrin

"Ja živim svoj život s našom decom. Radim šta želim. Ti uživaj u svom životu", glasila je jedna od poruka koje mu je Lorin poslala, a njegov odgovor je glasio: "Ako nije ovo, nije ono, onda je novac."

Ona mu je na to odgovorila: "Doviđenja, je*** mi se za tvoj novac. J*** se."

"Iskreno, ponašaš se kao ludača, Lorin. Ti nisi ta devojka", odgovorio joj je Voker.

foto: Printscreen / Instagram / LAURYGOODMAN91

"Ja sam majka dvoje dece, eto šta sam ja", na to odgovara Lorin.

Svoju objavu je komentarisala ovim rečima: "Dakle, on zna da ja nisam ta devojka... I kaže da sam dobra mama... Nije da mi treba njegovo odobravanje jer znam da sam sjajna mama."

Ove objave poruka usledile su nakon što su strani mediji tvrdili da su Kajl Voker i njegova supruga Eni besni što Lorin Gudman njihov privatni život otkriva tako javno. U julu je Lorin izgubila bitku za izdržavanje deteta nakon niza burnih meseci.

foto: Printscreen / Instagram / LAURYGOODMAN91

Britanski The Mirror pak tvrdi da Kajl i Eni daju sve od sebe da nastave dalje sa svojim životom i zadrže svoju privatnost zbog svoje dece.

"Kajl i Eni ne gledaju šta Lorin objavljuje na društvenim mrežama, ali ponekad je teško u potpunosti izbeći sva ta izveštavanja o tome, a i njihovi prijatelji i porodica to spominju. Žele da se bave svojim životima daleko od očiju javnosti kako bi zaštitili svoju decu koja su uključena u celu tu priču. Oduvek su držali do svoje privatnosti i ne sviđa im se što se ovo sve ovako provlači u javnosti. Niko se ne krije, samo takve stvari jako štete deci, posebno onoj školskog uzrasta", otkrio je izvor za Mirror.

foto: EPA/PAOLO MAGNI

Prošle nedelje je Lorin objavila da će joj njena deca uvek biti prioritet i zvanično otkrila ime svoje ćerke pratiocima na društvenim mrežama. "Još jedan poseban trenutak koji mi je oduzet. Želela bih zvanično da objavim ime svoje ćerke", napisala je tada.

Ona je izjavila i da je Kajl želeo da spava s njom u hotelskoj sobi u Londonu, samo nekoliko dana pre nego što je javno rekao da "žali" zbog njihove veze. U intervjuu za The Sun, Lorin je rekla da se taj navodni incident dogodio 17. decembra, deset dana nakon saslušanja na sudu u Londonu.

foto: EPA Peter Powell, Printscreen / Instagram / ANNIEVKILNER, Printscreen / Instagram / LAURYGOODMAN91

Izvori bliski zvezdi Manchester Cityja Lorin nazivaju "lažljivicom i sponzorušom" i tvrde da je on morao da se skloni od nje dok ga je bombardovala seksi porukama i pokušavala da mu uništi život.

"Poslao mi je poruku da je šteta što se posle nismo sreli jer je imao sobu u hotelu Rosewood. Rekao mi je da sam mogla tamo da spavam s njim. Zvuči li to kao muškarac koji žali zbog naše veze? Jedina stvar zbog koje taj čovek žali je to što je uhvaćen u prevari", tvrdi Gudman.

Kajl je priznao da je napravio "idiotske izbore i idiotske odluke" u intervjuu za The Sun u januaru, gde se izvinio svojoj ženi Eni i nazvao "greškom" svoju vezu s Lorin.

foto: EPA/PAOLO MAGNI

Osobe bliske fudbaleru tvrde da on nije hteo da se nađe s njom u hotelu.

"Pokušavao je da zadrži Eni. Ona je bila trudna i nije želeo da sazna za Kinaru pa je pokušavao da drži Lorin dalje. Razmenili su nekoliko poruka, ali Kajl nije imao nikakvu nameru da se nađe s njom u hotelu u kom je odseo. Spomenuo je da je bio tamo 10 dana nakon stvarnog događaja. Sve što je rečeno tokom tog perioda bilo je samo njegov način da spreči katastrofu. Nije to bio nikakav poziv za seks", tvrde njegovi prijatelji, prenosi Daily Mail.

Lorin je sve to komentarisala na svoj način. "Ponekad me sve te kritike umaraju, ali ne žalim što sam se borila da finansijski zaštitim svoju decu od njihovog pokvarenog oca."

Prošlog meseca vanrednom sudskom presudom Lorin je optužena da je Kajla koristila kao "otvorenu čekovnu knjižicu" i da mu je "opet pretila kako bi dobila ono što je htela".

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ L. S:)

Bonus video:

04:21 ZARAĐUJE 80.000 DOLARA MESEČNO, A ALIMENTACIJU PLAĆA 150 EVRA! Kebina ljubavnica razvezala jezik: On je bruka i sramota