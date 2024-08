"PREVARILA ME JE SA NAJBOLJIM DRUGOM U WC-U DOK SAM BIO TU" Našem glumcu devojka zabila nož u leđa "Poslali su mi i snimak"

Da i poznatim ličnostima ljubav može da donese glavobolje svedok je i glumac Rade Ćosić, koji je išao na psihoterapiju zbog ljubavnih problema.

O svojim ljubavnim jadama, dramski umetnik je otvoreno govorio, a tom prilikom je otkrio i da ga je devojka prevarila sa najboljim drugom.

Išao na terapiju zbog bivše devojke foto: Privatna Arhiva

- Išao sam kod psihijatra kad je jedna devojka raskinula sa mnom. U tom trenutku su mi pomogli, ali sam bio jako mlad i neiskusan. Imao sam 21 godinu. Mislio sam kad se jednom zaljubiš da je to nekako za ceo život i ta ljubav i to, a onda se ispostavi da je ona završila sa najboljim drugom u wc u dok sam ja bio tu, čak sam i čuo, posle su mi poslali i snimak, al nije bitno ni to - rekao je Rade.

Za prevaru je saznao sticajem okolnosti.

Prevarila ga je sa najboljim drugom foto: Kurir televizija

- Na kraju sam u mejlu video šta su sve radili. Sticajem okolnosti sam sve saznao, ona je sa mog kompjutera ušla u mejl. U suštini je važno da je raskinula. Nije problem u njoj niti u meni, nego u tom dečku, šta je on - rekao je glumac kroz osmeh.

Zbog filma bio atvoren 5 meseci

Poster iz filma "Ko živ, ko mrtav" foto: Marko Arsić

Rade je govoreći o svom filmu "Ko živ, ko mrtav", koji je premijerno prikazan prošle godine na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji za Kurir otkrio kako je izgledalo snimanje.

- Mi smo tamo bili zaključani 5 meseci tamo, izgubili smo odnos sa devojkama, niti jedemo, niti pijemo. Onda na kraju kad smo imali prvi susret sa publikom, oni su reagovali kao jedan, svi u glas. Meni je čak srce preskakalo - objasnio je.

