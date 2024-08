ČUVENI SREĆKO ŠOJIĆ BIO JE PLOD NJEGOVE MAŠTE: Lane izmislio većinu replika iz Bele lađe, a evo koja mu je bila omiljena (VIDEO)

Milan Lane Gutović preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 2021. godine, a jedna od nezaboravnih uloga glumca je bila lik Srećka Šojića, protagoniste čuvene serije "Bela lađa".

Kako je Lane Gutović svojevremeno rekao mnoge replike po kojima ćemo ga pamtiti u toj ulozi su plod njegove mašte.

Glumac je u jednom intervjuu priznao koja replika mu je omiljena, osvrćući se na lik Srećka Šojića.

- Ja sam ih izmislio, veći deo, i meni je najsimpatičnija rečenica, odnosno uzrečica bila, "Opa Đurđo!" - rekao je tada Gutović.

On je objasnio da je tu rečenicu čuo od pekara sa kojim se družio i igrao bilijar, svaki put kada bi promašio rekao bi baš te reči, prenele su Novosti.

Malo ljudi zna da je čovek po kome je Gutović gradio svoj lik stvarno postojao i da se Lane u detinjstvu nije odvajao od njega. O tome je svojevremeno govorio gostujući u Amidži šou.

Kako je tada objasnio, Srećko je nastao po uzoru na jednog zidara.

Toma zidar za ravne krovove. Toma je radio školi u Kumodražu. On je govorio tako "č", "ć", on je bio Piroćanac. Došao je kod mene kući, da nešto uradi i pričamo o zidu koji treba da uradi, a taj zid je bio španski zid, bio je grbav zid. On vadi olovku iza uva. Izvadi, fljaš po ovom zidu. (Ja kažem): "Nemoj, Tomo! Šta radiš to?" (Toma Lanetu kaže): "Pa ionako ovo moraš da krečiš, malterišeš ovo. Ne možeš ovo grbavo, mora da bude gladak (zid)".

On je toliko meni bio simpatičan i draga ličnost da se ja nisam od njega odvajao kao dete. Bio sam stalno sa njim u društvu. I posle toga mi je sasvim slučajno palo na pamet taj njegov lep govor. Pa sam prvi put to igrao u toj predstavi, u toj drami koja se zvala "Barabe", koji je pisao Milenko Vučetić i koju je režirao Aleksandar Mandić. Bila je na RTS-u.

I posle toga je taj lik se pojavljivao nekoliko puta i na kraju završio kao Šojić u "Beloj lađi" - rekao je Lane svojevremeno Ognjenu Amidžiću u emisiji "Amidži šou".

