GLUMICA JE IMALA 2 ABORTUSA, A RAZLOG JE ŠOKANTAN: Lepotica koju SRBI OBOŽAVAJU donela je odluke zbog koje su je svi osudili

Jedna od glumica koju je publika zavolela svakako je i Alisa Milano koja se proslavila ulogom u seriji "Čari". Iako danas uživa u srećnom braku, iza nje nije bio lak put.

Ona je otvoreno govorila o borbama koje je prolazila kada je bila u dvadesetim godinama, a koje nisu nimalo lake za jednu devojku. Naime, imala je iza sebe čak dva abortusa.

Publika u Srbiji zavolela je kroz ulogu u seriji "Čari" foto: IFTN / United Archives / Profimedia

Imala 21 godinu i prvi put se zaljubila. Sa tim partnerom je koristila i kontraceptivne pilule, ali je ipak ostala u drugom stanju i nije znala šta da radi.

"Bilo je grozno, odrasla sam u katoličkoj porodici i tu se onda dogodio taj sukob s verom", ispričala je popularna glumica i dodala kako nije bila spremna da postane majka, a uz sve to karijera joj je ipak bila na prvom mestu.

Alisa Milano danas je veoma popularna foto: Profimedia

"To je bio moj izbor i bio je ispravan za mene. Nisam to baš želela da uradim, ali sam morala" priznala je Alisa u potkastu "Sorry not sorry”.

Glumica je kasnije priznala, kako je opet te iste godine zatrudnela, te je opet donela istu odluku. Zvezda "Čari" bez obzira na to šta će drugi reći, dodala je kako ne žali ni zbog jedne odluke, jer sada ne bi imala predivnu decu, karijeru te nikada ne bi bila slobodna da bude onakva kakva je.

Ona je sad u srećnom braku s Dejvom Bugliarijem iz kojeg je dobila dvoje dece, sina Majla i ćerku Elizabelu.

