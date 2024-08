PREMINULA DŽINA ROULANDS: Obožavali smo je u "Beležnici", a doživela je tužnu sudbinu kao i njen lik

Oskarom nominovana glumica Džina Roulands, čija je karijera na ekranu trajala skoro sedam decenija, preminula je u 94. godini.

Bila je poznata kako po radu u ranoj nezavisnoj kinematografiji zajedno sa svojim prvim suprugom, režiserom Džonom Kasavetesom, tako i po filmovima popularnim kod publike u kasnijoj karijeri, uključujući "Hope Floats" iz 1998. godine, u kojem je glumila uz Sandru Bulok, kao i hit filmu "The Notebook" iz 2004. godine.

foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bila je nominovana za dva Oskara, za filmove "A Woman Under the Influence" iz 1974. i "Gloria" iz 1980. godine - oba u režiji njenog dragog. Glumici je 2015. godine dodeljen počasni Oskar, kao priznanje za "izuzetna životna dostignuća" u kinematografiji.

Doživela sudbinu svog lika

Ona je poslednjih pet godina živela sa Alchajmerovom bolešću, što je otkrio njen sin Nik. On se prisetio majčine uloge starenja u filmu "The Notebook" dok se lik borio sa Alchajmerom.

"Doveo sam svoju mamu da glumi stariju Eli, i proveli smo mnogo vremena pričajući o Alchajmeru i želji da budemo autentični u tome, a sada, poslednjih pet godina, ona ima Alchajmera. Ona je u punoj demenciji. I to je tako ludo, mi smo to proživeli, ona je to odglumila, a sada je to na nama", rekao je Nik.

