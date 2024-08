Tragična sudbina pevača kojeg Srbi obožavaju: Jedan sin drogiran poginuo u strašnoj nesreći, a drugi napao majku pa pronađen mrtav

Život australijskog muzičara Nika Kejva obeležile su tragedije koje su mu potpuno promenile život, iako je u svojoj karijeri doživeo ogroman svetski uspeh.

U intervjuu za "Australian Story", rekao je da je prošao put od čoveka „zadivljenog sopstvenom genijalnošću“ do toga da se oseća „sramotno samozadovoljnim“ nakon što je izgubio dva sina u poslednjih 10 godina.

Njegov sin Artur umro je 2015. kada je imao samo 15 godina. Artur je prvi put probao LSD, a onda je tragično pao sa litice od 20 metara u blizini svoje kuće u Brajtonu. Tada su u njegovom telu pronašli tragove marihuane, a istraga je otkrila da je Artur bio potpuno dezorijentisan u trenucima pre smrti.

Pre dve godine, Kejv je izgubio sina Džetroa, koji je preminuo u 32. godini. Džetro se borio sa šizofrenijom i zavisnošću od droga. Preminuo je dva dana nakon što je pušten iz zatvora gde je služio kaznu zbog fizičkog napada na sopstvenu majku, a pronađen je u motelu u Melburnu.

Nik je sada priznao da više ne ceni umetnost iznad svega, kao što je to činio pre smrti svoja dva sina: "Bio sam zadivljen sopstvenom genijalnošću. Sada vidim koliko je glupa ta sramotna vrsta samozadovoljenja", rekao je on. Muzičar je ispričao kako mu je umetnost, tačnije muzika, uvek bila na prvom mestu, ali se to potpuno promenilo nakon što mu je preminuo 15-godišnji sin. Za mene više ne važi ideja da umetnost ruši sve“, rekao je on i dodao da „ima stvari koje su mu mnogo važnije od koncepta umetnika“.

Muzičar retko govori o tragediji koja mu se dogodila u životu, a ni ovoga puta mu nije bilo lako da priča o tome. Nik je jedva mogao da obuzda svoje emocije tokom intervjua. Prethodno je za Gardijan rekao da se oseća krivim zbog smrti svojih sinova jer je, kako kaže, „protiv prirode da se sahrani dete“.

"Mislim da je to nešto što ljudi koji izgube decu osećaju bez obzira na situaciju, samo zato što jedino što treba da uradite je da ne dozvolite da vam deca umru. Zaboravite. Jedino što morate da uradite je da zaštitite svoju decu", rekao je.

Australijski muzičar se dugi niz godina borio sa zavisnošću od heroina, a 1988. je uhapšen zbog posedovanja heroina. Takođe je rekao da se na neki način oseća krivim jer je droga bila deo Arturove smrti. "Vidite, takve stvari su u našem DNK, one su nasleđene. Ne želim da pravim nikakve pretpostavke o Arturu koji je bio samo mlad momak. Nije bio zavisnik", rekao je.

Kejv je pričao i o tuzi koju na neki način oseća i dan-danas. „Vremenom upijemo ili preuređujemo sebe kako bismo postali bića gubitka kada ostarimo. To je deo naše osnovne strukture, onoga ko smo mi kao ljudska bića. To nije tragični element u našim životima, već produbljujući element koji donosi neverovatno značenje u naše živote", rekao je on.

Njegova tuga se s godinama smanjila, iako je još uvek tu, a pomoglo je i to što su njegov sin Luka i supruga Saša dobili sina Romana. Kejv ima još jednog sina, Erla, koji je Arturov blizanac.

