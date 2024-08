KUPIO JOJ JE ČIPKANI DONJI VEŠ, ALI U DRUGOJ VELIČINI: Ovako je glumica uhvatila muža u PREVARI "Odsedao je u hotelu blizu kuće"

Glumica Ejmi Natal ostala je slomljena kada je supruga Endrua Bjukena uhvatila u prevari i to čipkanim vešom. Naime, popularni glumac je kupio čipkani donji veš koleginici Leili Farazad, a Ejmi je otkrila to jer je bila pogrešna veličina.

Ejmi i Endru bili su u braku 12 godina foto: Kiera Fyles, PacificCoastNews.co / Pacific coast news / Profimedia

Glumica je sumnjala da je muž, sa kojim ima dvoje dece, vara nakon što je otkrila intimnu predbožićnu kupovinu, zajedno sa računima od neobjašnjenog boravka u londonskom hotelu blizu njihove kuće. On je tada trebao da bude na snimanju, navodi The Sun.

- Kockice su počele da se slažu tokom određenog vremenskog perioda. Često je bio odsutan, što nije bilo neobično zbog prirode njegovog posla, ali u jednom trenutku Ejmi je shvatila da često odseda u hotelima blizu kuće - i zapitala se zašto.

Međutim...

- Kako je vreme odmicalo, postojali su neki znakovi da se zbližio sa Lejlom – samo nešto u njegovim manirima i u njihovim zajedničkim objavama na društvenim mrežama. Ali kap koja je prelila čašu je bio donji veš, to je ono što ga je odalo. Ejmi je samo instinktivno znala da to nije namenjeno njoj - rekao je izvor za The Sun.

Odao ga je čipkani donji veš foto: Joan Wakeham / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glumica je odbila da se oglašava na ovu temu, a prijatelji bliski njoj istkali su da je prošla kroz težak period.

- To je slomilo Ejmi, bilo je tako strašno i tužno videti je takvu. Ona je shvatila da se nešto dešava i znala je da mora nešto da kaže pa se suočila sa Endrjuom zbog toga - rekao je izvor blizak glumici.

Endrju se preselio sa svojom koleginicom u novi dom. Međutim, nedugo nakon toga glumački par uspeo je da izgladi odnose, što je potvrdila glumica govoreći o svojim finansijama. Tada je istakla da njih dvoje zajedno daju novac za kućni budžet. A onda su i uslikani zajedno ispred porodične kuće.

(Kurir.rs/I.M.)