PROCURILE FOTKE DŽENIFER LOPEZ BEZ FOTOŠOPA I FILTERA: Ljudi ne mogu da veruju kako izgleda kad se "ne ispegla" (FOTO)

Trebalo je da 2024. godina bude vrhunac karijere Dženifer Lopez, ali umesto toga, Džej Lo je postala predmet ismevanja. Uložila je 20 miliona dolara u svoj novi projekat: "This is me now", koji je doživeo neverovatan neuspeh.

Džej Lo je nakon toga najavila i koncertnu turneju koja je takođe podbacila. Naime, na turneji koju je nazvala "This is me... live'", trebalo je da promoviše novi album, ali zbog loše prodaje karata, potpuno je promenila koncept turneje, a na kraju ju je i otkazala.

Sada u javnost izlaze brojne informacije i priče koje govore o njenom lošem, takozvanom "diva" ponašanju. Kako prenosi Daily Mail, brojne osobe iz muzičke industrije potvrdile su kako Lopez ima pravilo "bez kontakta očima" dok komunicira sa svojim zaposlenima.

O njenoj lošoj naravi oglasila se i voditeljka i bivša panelistkinja popularne emisije "The View", Megan Makejn.

"Došla je u šou i mogu da kažem da uopšte nije bila draga, ni najmanje. Ona je jedna strašno neprijatna osoba", rekla je Megan.

Čini se da se Internet urotio protiv glumice i pevačice, a kao da sve navedeno nije dovoljno, cure i snimci koji pokazuju kako Džej Lo izgleda u stvarnosti, bez fotošopa i profesionalne rasvete. Popularna blogerka, Kerolajn Vansiti, na svom Instagram profilu podelila je razliku između njenih uobičajenih i profesionalnih fotografija.

Takođe je naglasila razliku između fotografija koje ona sama objavi i onih iz medija. Na jednom od primera koje je izdvojila, jasno se može uočiti kako Dženifer na svojim fotografijama koristi filtere koji joj povećaju usne i oči i sakrivaju sitne nedostatke, na koje čak ni ona nije imuna.

