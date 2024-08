KOLONE FANOVA EDA ŠIRANA PRISTIGLE NA UŠĆE: Muzičar večeras sprema SPEKTAKL u Beogradu

Muzička zvezda Ed Širan održaće večeras koncert na beogradskom Ušću. Prvi fanovi već su pristigli i sa nestrpljenjem očekuju nastup svog omiljenog pevača. Početak koncerta planiran je za 19 časova.

00:06 Publika stiže na koncert Eda Širana u Beogradu

Očekuje se veliki spektakl, a sve je nasmejalo što je muzičar samo nekoliko sati uoči nastupa prvo posetio utakmicu svog omiljenog kluba. Širan je uočen na utakmici 1. kola Premijer lige između Ipsviča i Liverpula (susret počeo u 13.30), a prema informacijama koje su se pojavile u britanskim medijima, on će na poluvremenu napustiti stadion kako bi stigao na koncert.

Publika opkolila Ušće i nestrpljivo čeka početak koncerta foto: Kurir

Veliki broj roditelja sa decom je pristigao na koncert, među njima i dosta publike iz Rusije. Svi su obilazili muzičarev štand sa suvenirima.

ŠTand sa suvenirima Eda Širana foto: Kurir

Za stvaranje impresivne pozornice od 360 stepeni s glavnim LED ekranom promera 21 metar i mnoštvom dodatnih ekrana koji osiguravaju savršen pogled iz svakog ugla pobrinuće se ceo tim inženjera.

Ed Širan koncert na Ušću foto: Kurir

Vizuelni efekti dodatno će obogatiti doživljaj dok Širan bude izvodio svoje megahitove poput "Shape of You", "Perfect", "Thinking Out Loud" i "Bad Habits", a na koncertu će ga podržati i engleski kantautor Kalum Skot.

(Kurir/M.J/M.F))