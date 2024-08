Glumici se VRATIO RAK pa otkrila:"Imam još 34 meseca života, ne mogu da me operišu.."

Glumica i komičarka Viktorija Džekson šokirala je svoje fanove priznavši da joj nije ostalo još mnogo života.

"Imam 34,8 meseci života osim ako me ne pogodi meteor, puca na mene onaj ko mrzi MAGA ("Make America great again" pokret Donalda Trampa, prim. aut.) , ponovo dobijem Kovid ili izbije Treći svetski rat - i nastavila:

"Oni ne mogu da me operišu i iseku "kamen" u mojim grudima koji mi leži na dušniku jer bi me na kraju bi me ugušili do smrti“, rekla je Džeksonova u svom videu na Instagramu objavljenom u sredu.

Džeksonova (65) se ranije borila sa rakom dojke i sa pratiocima je podelila da joj je prepisan lek za smanjenje raka.

- Daju mi magičnu pilulu. Biće dostavljena na moja ulazna vrata u narednih 12 sati - rekla je Viktorija.

- Imala sam fantastičan život- , rekla je svojim fanovima putem Instagrama, ali je dodala da još uvek ima listu stavri koje bi uradila pre smrti.

- Volela bih da vidim svog unuka, njegovo ime je Džimi, rođenog u oktobru, i da ga malo upoznam. I volela bih da vidim svoju ćerku Obri da dobije bebu - rekla je pratiocima.

Prošle godine se protivila gej paradi ponosa u Frenklinu u Tenesiju, bogatom predgrađu oko 20 milja izvan Nešvila u Tenesiju, pisali su LA i NY Times.

Takođe je ranije objavila nekoliko antiislamskih stavki na svom zvaničnom sajtu. U objavi na Instagramu od 1. avgusta, Džeksonova je rekla da joj se rak vratio posle devet godina, dodajući stih iz Biblije.

Prvi put joj je dijagnostikovan rak dojke 2016. godine, pišu američki mediji.

