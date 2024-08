KALUM SKOT NA UŠĆU ZAGREVA PUBLIKU PRED ŠIRANA: "Dobro veče Beograde", poručio je muzičar na čistom srpskom (VIDEO)

Jedan od najpoznatijih pevača planete Ed Širan, u subotu od 19 časova održaće koncert u Beogradu, a samo nekoliko sati uoči ovog događaja, on je snimljen daleko od Srbije. Međutim, večeras će biti tu za sve njegove fanove na Ušću.

Pre izlaska Eda na binu, publiku je zabavljao muzičar Kalum Skot. On se fanovima na Ušću obratio na srpskom jeziku i poručio:

"Dobro veče, Beograde", rekao je i zatim počeo da niže hitove.

01:08 Kalum Skot je pozdravio publiku na srpskom

Kalum kaže da je prvi put došao u Srbiju i da će ovo pamtiti do kraja života. Nizao je pesme, a potom i veliki hit "I wanna dance with somebody", a zatim podigao tri prsta i zahvalio se publici poručivši im da ih voli.

Svi nestrpljivo očekuju izlazak glavne zvezde večeri, a publika je od 18h časova počela da pristiže na Ušće kako bi zauzela što bolje mesto i uživala u koncertu ove svetske mega zvezde.

Koncert Eda Širana u Beogradu foto: Kurir

Sa utakmice u Beograd

Jedan od najpoznatijih pevača planete, Ed Širan, u subotu od 19 časova održaće koncert u Beogradu, a samo nekoliko sati uoči ovog događaja, on je snimljen daleko od Srbije!

Širan je uočen na utakmici 1. kola Premijer lige između Ipsviča i Liverpula (susret počeo u 13.30), a prema informacijama koje su se pojavile u britanskim medijima, on će na poluvremenu napustiti stadion kako bi stigao na koncert.

