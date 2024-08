DELON GA JE ODVEO U HOLIVUD, A NJEGOVA SMRT JE OSTALA MISTERIJA: Najlepšeg srpskog glumca pronašli su MRTVOG sa ŽENOM ovog kolege

Legendarni glumac Alen Delon preminuo je u 88. godini. Holivudski šarmar je 2019. doživeo moždani udar i poslednjih godina se borio sa rakom. Iza sebe ima veoma bogatu karijeru, a svojevremeno je slavnim učinio i srpskog glumca Miloš Miloševića za kojeg se govorilo da je jedan od njegovih najboljih prijatelja.

Alen Delon foto: Jacques Citles / Roger Viollet / Profimedia

Ko je bio Miloš Milošević koji je sa Delonom pokorio Holivud

Za glumca Miloša Miloševića sudbonosna je bila 1962. godina, kada u Beograd dolazi već popularni mladi francuski star Alen Delon, radi snimanja filma “Marko Polo”

"Kada je došao u Beograd 1957. godine iz Knjaževca, sa 16 godina, Miloš nije ni sanjao o filmskoj karijeri, a još manje o tome da će se ubrzo naći u društvu slavnih filmskih glumaca kojima se divio ceo svet" svedoči beogradski advokat Radoslav Lale Vujadinović (81), inače autor knjige “Krstaši Čuburci”.

Za Miloša su govorili da je nestvarno lep i šarmantan te su u to vreme devojke maltene bile opčinjene njim.

"To u Beogradu nije moglo da ostane neprimećeno. Behu to godine kad je Miloš postao “kralj štrafte” u Knez Mihailovoj, koja se bez njega nije mogla zamisliti", priča Vujadinović, piše Blic.

Kada je maturirao, Miloš je upisao glumu, u klasi profesora Jove Putnika. Odlazio je svakodnevno na časove glume u Beogradsko dramsko pozorište na Crvenom krstu.

"Nikada do tada nismo sreli nekoga sa tako silnom željom i ubeđenjem da mora da uspe. U svojim prvim danima glume samouvereno je govorio da će postati “novi Džems Din” i ponudio nam čak i opkladu u vezi sa tim" govorio Lale Vujadinović.

Uloga dublera u filmu "Marko Polo" promenila mu je život

Košutnjaku su svetski režiseri počeli da snimaju velike koprodukcije. Jedan od prvih bio je pomenuti film “Marko Polo”, a Miloš je na kastingu bio izabran za dublera Alena Delona!

"Bio je to za Miloša presudan trenutak u njegovom životu i početak njegove filmske karijere. Tada je nedeljnik “Filmski svet” pisao da je Delon za dublera dobio “anđeoski” lepog mladog Beograđanina. Pojedini novinari su čak nagađali da je Delon biseksualac. Međutim, u tim vestima bilo je dosta zavisti. Snimanje ovog filma je prekinuto zbog finansijskih problema producenta. Ipak, Miloš je na Delonov poziv otišao u Pariz, gde mu se ukazala sjajna prilika da bude angažovan i dokaže svoj glumački talenat ", svedoči Vujadinović.

Put u Holivud i venčanje

Americi Miloš se ženi Amerikankom Sintijom Buron, upisuje glumu u “Seven Art Studiju”, a ubrzo dobija i prve uloge u filmu “Rusi dolaze” i “Inkubus”. Istovremeno, Miloš se priprema za ulogu u velikom istorijskom spekta­klu “Pad Rimskog carstva” (sačuvane su njegove reklamne fotografije), filmu Entonija Mena sa velikim filmskim zvezdama, Sofijom Loren, Džejmsom Mejsnom, Omarom Šarifom... Ali sudbina ga je sprečila da snimi taj film.

Dok uči glumu i snima prve filmove, Miloš širi krug poznanstava u Holivudu. Upoznaje slavnog “vunderkinda” Holivuda Mikija Runija, koji mu daje časove glume i čija je karijera tada bila u velikoj stagnaciji. Upoznaje i njegovu mnogo mlađu suprugu Barbaru En Tomason (na filmu krajem pedesetih godina poznata kao Kerolajn Mičel). Barbara Runi je već bila u razvodu kada je stupila u vezu sa Milošem.

Misteriozna smrt

Iznenada, 1. februara 1966. godine. stiže šokantna vest. Naime, Barbarina prijateljica Vilma Katanija i služavka u Runijevoj kući, u kupatilu, pronalaze beživotna tela Miloša i Barbare. Zvanična policijska istraga navodno je utvrdila da je Miloš pištoljem Mikija Runija ubio Barbaru, a zatim i sebe. Sam Miki Runi imao je alibi, jer je u to vreme ležao u bolnici.

Miloševo telo, koje je u Beograd preneseno posredstvom Alena Delona, nisu detaljno pregledali patolozi. Na njemu, pre svega na glavi i na sasvim podnadulom licu, bilo je tragova žestokog nasilja. Usledile su duge godine u kojima su se majka Julijana i sestra Zorica borile i pokušavale da otkriju pravu istinu o Miloševoj smrti. Znale su da Miloš nikada ne bi mogao da ubije nekoga. Ali, nisu uspele.

Uzalud je majka Julijana išla i u Ameriku, uzalud su bili napori i sestre Zorice, prava istina o Miloševoj smrti nikada se nije saznala.

To je jednom prilikom potvrdio i njegov prijatelj Lale Vujadinović.

"Bio je vikend. Žena koja je ostala u kući, guvernanta, poslužila je Barbaru i Miloša i nestala. U Beogradu je rađena nova ekspertiza. Utvrđeno je da im je u viski sipan barbiturat koji ih je omamio... Toliko je providna priča da je on sam sebe ubio... Slikali smo ga mrtvog, bio je sav u ranama, sav u modricama, ruka slomljena, rana na glavi. Odakle mu, bre, rana na glavi? Miloš je bio snažan čovek, borio se protiv ubice. Čuo je Barbarin krik i krenuo ka kupatilu, kad je ušao dobio je udarac u glavu drškom pištolja. Ubijeni su u kupatilu, pa su preneti u sobu. Miki Runi je bio u bolnici, a mi imamo našeg čoveka odavde, baš s Krsta, koji je radio u toj bolnici, on nam je rekao da je te večeri izašao. Runiju je to bila divna prilika da se reši Barbare jer je ona bila podnela zahtev za razvod, a imao je novca da sve zataška i namontira. Sad, da li je postojao još nečiji interes da se Miloš ubije, to ne znam", ispričao je jednom prilikom Vujadinović.

(Kurir.rs/Blic/M.J)

Bonus video:

00:12 Ed Širan oduševio publiku na Ušću