KONAČNO IZAŠAO FILM OKO KOGA JE NASTALA NEVIĐENA DRAMA: Glavni glumci U SVAĐI, nastao KARAMBOL, a u sve umešan i glumičin MUŽ

Prošle nedelje je u bioskope širom sveta stigao film "It Ends With Us", snimljen prema istoimenoj knjizi autorke Kolin Huver. U glavnim ulogama se pojavljuju Blejk Lajvli i Džastin Baldoni. Film je privukao mnogo pažnje, ali iz sasvim pogrešnih razloga. Na društvenim mrežama najmanje se raspravlja o radnji filma i sveukupnom utisku, nego se više priča o vidljivim tenzijama između glavnih glumaca i nesuglasicama koje navodno postoje između njih.

Blejk i Džastin su ovih dana krenuli na turneju na kojoj promovišu film, a brojni su primetili da se nijednom nisu zajedno pojavili na crvenom tepihu. Štaviše, izgledalo je kao da su se izbegavali u širokom luku. Lajli je tokom turneje razgovarala i fotografisala se s drugim kolegama iz filma, a družila se i s Kolin, dok su Džastina "izbacili" iz svih aktivnosti. On je promociju filma odradio samostalno, a na crvenom tepihu je pozirao uz suprugu Emili. Glasine su se pojačale nakon što je Blejk otpratila Džastina s Instagrama, iako su u to vreme još "zajedno" promovisali film.

Kako je pisao The Hollywood Reporter, glumci su se posvađali zbog različitih viđenja filma. Džastin Baldoni je bio reditelj filma, a Blejk je, kako brojni tvrde, pokušala da progura neke ideje koje se Baldoniju nisu svidele. Iako oni tvrde da je Blejk kriva za njihov loš odnos, pojavili su se izvori koji su za sve okrivili Džastina, kako piše Page Six. Navodno je glumac stvorio tešku atmosferu za filmsku ekipu i stvarao im je brojne neprijatnosti. "Nije samo Blejk. Niko od glumačke postave nije uživao radeći sa Džastinom... Sigurno nisu razgovarali s njim na premijeri", rekao je izvor pa dodao da se Blejk osećala neprijatno zbog Džastina jer je "komentarisao njeno telo nakon porođaja".

Međutim, ništa od toga nije potvrđeno, a u međuvremenu se pojavila i druga strana priče. U film se tokom snimanja uključio Rajan Rejnolds, suprug Blejk Lajvli, koji je pomagao kod pisanja scenarija, ali ne zvanično. Džastinu se navodno nisu svidele njegove ideje i kreativne odluke, kao što mu se nisu svidele ideje koje je imala Blejk.

Obožavatelji glumaca, kao i oni koji su pogledali film, imali su podeljena mišljenja o celoj situaciji. Međutim, kako su sve više krenuli da se šire snimci s intervjua na premijerama, većina njih je stala na stranu Džastina. Blejk je tokom svojih intervjua izbegavala da odgovara na pitanja o Baldoniju i često je okretala temu na svog supruga Rajana i na njegov doprinos filmu.

Brojni su tada pisali da im nije jasno zašto je Rejnolds uopšte imao ulogu u stvaranju filma. Neki su čak komentarisali da, s obzirom na to da Rajan trenutno promoviše svoj film "Deadpool i Wolverine", par želi da postigne ono što su prošle godine postigli filmovi "Barbie" i "Oppenheimer".

Osim toga, Blejk je u jednom trenutku film opisala "zabavnim i smešnim", a s obzirom na to da se u filmu radi o porodičnom nasilju, njena izjava je naišla na negativne komentare. Pisali su kako sigurno nije pročitala knjigu i da ne zna o čemu se zapravo radi. Blejk se našla na meti kritika i zato što je na premijerama navodno promovisala svoje proizvode za negu kose Blejk Braun. Oni koji nisu pogledali film su rekli kako su na početku mislili da se radi o romantičnoj komediji, sve dok nisu pogledali intervjue koje je dao Džastin.

On se pak osvrnuo na temu porodičnog nasilja i zauzeo je ozbiljniji pristup celoj temi. U jednom intervjuu su mu rekli da je "ovo njegova noć", na šta je on odgovorio: "Ovo nije moja noć. Ovo je noć za sve žene za koje smo napravili ovaj film".

Baldoni je osim toga pohvalio Blejk i njenog supruga Rajana. "Ne mogu da sažmem doprinos Blejk u jednoj rečenici jer su njena energija i trag u celom filmu i stvarno su napravili film boljim, od početka do kraja. Rajan je bio toliko velikodušan... On je kreativni genije", rekao je pa dodao da bi ponovo voleo da radi s njima. Isto tako, rekao je kako bi Blejk bila bolja kao reditelj nastavka filma "It Ends With Us", ako se on bude snimao.

