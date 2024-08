"KAKO NAS JE OVOLIKO DUGO ZAVARAVALA?!" Kruži snimak Blejk Lajvli zbog kog su se svi obrušili na nju: "Ovo je njeno PRAVO LICE"

Blejk Lajvli je u poslednje vreme na stalnoj meti kritika javnosti i medija zbog svog ponašanja. Novi video koji kruži društvenim mrežama prikazuje Blejk na londonskoj premijeri filma "It Ends with Us", gde je zabeležen trenutak kada joj neko iza kamere daje narukvicu prijateljstva, sličnu onoj koje razmenjuju fanovi Tejlor Svift.

Prozvali su je bahatom zbog njenog postupka

Poznata glumica se pristojno zahvaljuje na poklonu, ali zatim narukvicu prosleđuje svojoj asistentkinji i govori: "Ne uklapa mi se u autfit, ali nosiću je kasnije". Njen postupak izazvao je lavinu komentara ljudi koji smatraju da je bezobrazna i bahata i da je mogla bar iz pristojnosti da je stavi na ruku u tom trenutku.

Video zatim prikazuje mladu glumicu Isabelu Ferer, koja takođe dobija na poklon narukvicu, ali je za razliku od Blejk odmah stavlja na ruku i s ponosom pokazuje. To je dodatno podstaklo javnost da osudi postupak Blejk Lajvli.

"Blejk je nova Amber Herd"

"Blejk je nova Amber Herd", "Kako nas je tako dugo zavaravala?", "Zašto i kako tek sad spoznajemo ko je zapravo ona?", "Ovo samo govori o tome kakva je", "Ne mogu da verujem da je to rekla", nizali su se komentari razočaranih obožavatelja.

Neki od njih su istakli da se narukvica zapravo i slaže uz njenu modnu kombinaciju. "Meni se čini da se uklapa uz njene minđuše", "Haljina i narukvica su iste boje", bili su samo neki od komentara ispod objave. Mnogi su je uporedili s Redžinom Džordž, glavnom negativkom u filmu "Mean Girls" (Opasne devojke).

Bilo je i onih koji u njenom postupku nisu videli ništa loše: "Ne znam čemu drama, ima pravo da joj se ne svidi poklon", "Nije ništa strašno uradila."

Pažnja s novog filma preusmerena je na neke druge stvari

Podsećamo, novi film "It Ends with Us" postao je pravi hit u bioskopima i na društvenim mrežama nakon premijere. U njemu glume Blejk Lajvli i Džastin Baldoni, ali pažnja se s filma preusmerila na navodne tenzije i nesuglasice između glavnih glumaca.

U poslednjih nekoliko dana TikTok, Reddit i X preplavljeni su nagađanjima o mogućem sukobu između Lajvli i Baldonija. Te glasine sada su potvrdili i izvori iz filmske industrije, piše Business Insider. Spekulacije o lošem odnosu između njih počele su da se šire nakon što su mnogi primetili da nisu zajedno promovisali film.

Navodno je reditelj i glavni glumac "It Ends with Us" Džastin Baldoni angažovao stručnjakinju za krizni menadžment Melisu Nejtan da mu pomogne u smirivanju drame oko filma.

Poznata glumica takođe je na meti kritika jer mnogi tvrde da je promotivnu turneju filma iskoristila za promociju svojih proizvoda za negu kose, nazvanih "Blake Brown". Na društvenim mrežama mnogi ističu da je marketinška kampanja filma s njene strane bila pogrešna jer ga prikazuje kao zabavan i romantičan film, dok zanemaruje važnu temu porodičnog nasilja o kojoj on zapravo govori.

