"TO ZNAJU SAMO ONE KOJE SU SPAVALE S NJIM" Viktorija i danas BESNI zbog Bekamove LJUBAVNICE i zbog nje je JAVNO KUKALA

Nakon što je prošle godine plasiran Netflixov dokumentarac "Bekam", svi su se zapitali gde je i što radi Rebeka Lus, nekada najomraženija žena Velike Britanije.

Sredinom 2004. Lus je izazvala jedan od najvećih medijskih skandala, kada je priznala aferu s oženjenim fudbalerom Dejvidom Bekamom za vreme njegovog boravka u Španiji. Detalje afere ispričala je tabloidu News Of The World, a navodno je za to dobila i veliku svotu novca. Nije se zadržala samo na priznanju, već je pokazala i kopije eksplicitnih poruka koje je navodno razmenjivala s tadašnjim igračem Real Madrida, čija je bila lična asistentkinja.

Ovaj skandal gotovo je uništio Bekamovu reputaciju, koji je javnosti bio poznat kao uzoran suprug pevačice Viktorije Bekam i otac tada dvojice sinova Bruklina i Romea. Dok su neki smatrali da Lus samo želi da zaradi na Dejvidovom imenu, drugi su osuđivali nekada voljenog fudbalera. Ipak, Lus se čvrsto držala svoje priče, te je čak bila spremna da podigne aferu na sudski nivo. Medijima je tada ispričala kako postoji detalj na njegovom telu za koji znaju samo one žene koje su bile intimne s fudbalerom.

Osramoćena Viktorija tada je s decom boravila u Ujedninjem Kraljevstvu, a vrlo brzo spakovala je kofere i s decom otišla u Ameriku. Sada je otkrila kako joj je ovo bio jedan od najtežih životnih perioda, kao i da se činilo da je ceo svet protiv njih.

"Sve do Madrida ponekad se činilo da smo mi protiv svih, uvek smo bili tim. Ali kad smo bili u Španiji, nije se baš činilo da imamo jedno drugo. I to je tužno. Ne mogu da vam opišem koliko je bilo teško i kako je to uticalo na mene. Bila je to noćna mora", priznala je.

Bekam je tokom celog skandala negirao optužbe, a do danas nije potvrdio glasine. Par je s vremenom ostavio nesuglasice iza sebe, te su vrlo brzo dobili još dvoje dece, sina Kruza i ćerku Harper.

O Rebekinom životu danas se ne zna mnogo, a ona izbegava medijsku pažnju po svaku cenu. Na društvenim mrežama deli samo retke trenutke života u Norveškoj, gde radi kao instruktorka joge.

Čini se da je Lus burnu prošlost ostavila iza sebe i da živi mirnom životom s mužem i decom.

