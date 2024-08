SMRT ĆERKE PREDSEDNIKA JUGOSLAVIJE I DANAS JE MISTERIJA: Princeza sa Dedinja bila je u PAKLU POROKA, za njom umrla i njena sestra

Mira Mijatović bila je čuvena pevačica poznate beogradske rok grupe čije hitove i dan-danas rado slušamo. Nažalost, njena sudbina bila je ravna paklu.

foto: Printscreen YT

Ukoliko ste ljubitelji muzike osamdesetih, i voleli ste novi talas, verujemo da se i dan-danas sećate čuvenog hita "Sama" koji potpisuje po kom je čitav ovaj pravac i dobio ime - VIA Talas.

Pesma koja se i dan-danas vrti na radio stanicama i u klubovima, a koja ih je proslavila, nažalost, gotovo je bila proročka za devojku koja ju je pevala.

"... Ružni sni, kao psi, prate me, jer, shvatam da sam sama, ostala sam sama, neka vreme počne već, da me uzima...", glasi refren numere koju je otpevala talentovana Mirjana Mira Mijatović, koja kao da je znala šta će se desiti samo par godina nakon neverovatnog uspeha koji su postigli u trenutku kada je čitav Beograd ludeo za njima.

foto: Pritnscreen

Doduše, ova lepa devojka, kao i njena sestra Maja, već su dovoljno bile interesantne javnosti s obzirom da su bile ćerke političara Cvijetina Mijatovića, drugog predsednika Predsedništva SFRJ posle Tita. Ipak, iako je njihova privatnost iz tog razloga skrivana u popunoj tajnosti od sredine 80-ih godina, neki detalji ipak su našli put do javnosti.

Mira je rođena u Ljubljani 1961, međutim, kada je imala 9 godina, njena majka, glumica Sibina Mijatović poginula je u saobraćajnoj nezgodi. Nakon ove porodične tragedije, Mirin otac Cvijetin se oženio glumicom Mirom Stupicom.

Kada je njen otac izabran za funkciju predsednika Predsedništva SFRJ porodica se preselila u vilu na Dedinju, zbog čega su je zvali "princezom od Dedinja", a velelepno izdanje dugo je bilo poznato među beoradskom mladeži po raskalašnim žurkama koje su sestre organizovale. Tu su dolazile najveće face 80-ih godina, a najveće iznenađenje je bilo i to što je ove zabave čuvala policija.

foto: Printscreen YT

1981. godine Mira Mijatović je sa Bojanom Pečarom osnovala bend VIA Talas, sa kojim je 1983. godine snimila album "Perfektan dan za banana ribe", a najpoznatija pesma sa albuma upravo je gorepomenuta "Sama" koja je postala nacionalni hit.

Njihov najbolji koncert bio je na stadionu Tašmajdan i u SKC-u kao predgrupa Idola, i tada je Mira Mijatović bacala bombone u publiku. Međutim, nisu imali mnogo nastupa.

"Svirali smo u podrumu Mirine vile, a tačno iznad bila je kancelarija njenog oca. Jednom je došao do nas i rekao nam: 'Deco, izvinjavam se što prekidam, ali možete li samo malo da prestanete da svirate, jer imam gore Brežnjeva na vezi. Meni je žao što vas prekidam, ali nemojte barem tim činelama udarati, to mi smeta, po bubnjevima možete, to mi ne smeta...' Mi smo malo pričekali pa nastavili da sviramo", ispričao je svojevremeno jedan od članova Miško Plavi.

Izdali su tri albuma i bili veoma popularni, pa ih je čak i Goran Bregović primetio i pozvao u Sarajevo da snime ploču. Ali, to je zapravo bio početak njihovog kraja.

Na kraju im se nije svidelo to što su napravili i odustali su. Miško Plavi ubrzo je pozvan u grupu D' Bojs, a ostali su samo Mira i Bojan, koji su tada bili u vezi. Plodonosnu karijeru prekinuli su naglo, 1983. godine i svako je od njih tada krenuo svojim putem.

Prema rečima njenih prijatelja, Mira Mijatović je bila zgodna, visoka, izrazita crnka koja je volela da menja frizure. Opuštena i otvorena. Njeno najveće interesovanje je bila muzika. Često je sa svojim prijateljima izlazila u beogradski klub "Akademija" gde su je gledali sa divljenjem.

"Miru pamtim kao devojku sa izuzetnim osmehom i mnogo energije. Po obliku glave i po frizuri me je podsećala na Avu Gardner. Znam je iz zdrave faze. Kad je pala na droge, izbegavala je da dolazi. Čuli smo se telefonom. Nije smela da me gleda u oči. Maja je bila nepredvidiva devojka. Mira je bila mirnija. Možda je to njihovo ponašanje bilo programsko, da bi se revanširale ocu. Ne mogu to da tvrdim. Deca 80-ih su programski bila navučena na drogu", ispričao je svojevremeno Petar Peca Popović, poznati novinar i rok kritičar, za portal Presstiž.rs.

Nažalost, narkotici su upravo i uzeli Mirin život 1991. godine, kada je sa samo 30 godina pronađena mrtva. Uzrok smrti bila je prekomerna doze heroina.

Da zla kob ove porodice bude još veća, njena sestra Maja umrla je iste godine u razmaku od svega nekoliko meseci.

"One su bile radoznale gradske devojke koje su živele 26 sati dnevno.To je bio problem. Kad je bila bolesna, Mira je izbegavala da se javlja, jer ju je bilo sramota. Ne smem da pomislim kako izgleda taj prelaz od devojke oko koje se vrti ceo svet do devojke koje svi izbegavaju."

(Kurir.rs/Mondo/M.F.)

Bonus video:

10:53 MISTERIJA! STRUČNJACI SE ŠOKIRALI KAD SU OTVORILI GARDEROBER JOVANKE BROZ