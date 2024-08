SKANDAL NA KONCERTU TEJLOR SVIFT: Plesač potrčao da je stigne, stropoštao se koliko je dugačak, pevačica ga nije ni pogledala

Plesač Kameron Sanders podelio je video svog pada na koncertu Tejlor Svift. Pao je na londonskom stadionu "Wembley" dok je Tejlor izvodila deo svog seta "The Tortured Poets Department".

Naime, plesač je, u objavi na Instagramu, ismejao svoj pogrešan iskorak. Kako se može videti i na snimku, nakon što se okliznuo iza pevačice, ustao je i sustigao Tejlor, koja kao da nije ni primetila njegov pad dok je pevala "I Can Do It With a Broken Heart". Sanders je fanovima poručio da se nije povredio tokom pada, a video je prikupio skoro 300 hiljada lajkova na Instagramu.

Tejlor trenutno održava koncerte u Londonu nakon što su sva tri koncerta u Beču otkazana zbog terorističkih pretnji. U Londonu će održati ukupno pet koncerata na "Wembleyju". Na prvom londonskom koncertu na pozornici joj se pridružio i pevač Ed Širan, koji je ovog vikenda održao koncert na Ušću u Beogradu, a zajedno su otpevali tri pesme.

Brojni obožavatelji od ranog poslepodneva okupili su se oko stadiona "Wembley", željno iščekujući koncert. Njeni obožavatelji su strahovali da bi pevačica mogla da otkazaže koncerte u Londonu zbog nemira u Velikoj Britaniji koji su usledili nakon što je maloletni ubica (17) naoružan upao u plesnu školu u gradiću Southportu i usmrtio troje dece pa ranio još deset osoba.

Londonska policija izjavila je da će kontrola ulaznica biti pojačana, kao i dodatne sigurnosne mere oko stadiona.

Podsetimo, brojni obožavatelji bili su razočarani zbog otkazanih koncerata, a dodatno ih je naljutila činjenica da se Tejlor nije oglasila povodom otkazanih koncerata, ali je u Londonu organizovala privatnu zabavu za svoj tim.

