KAO DA JE RATOVALA SA MAČKAMA, POLUGOLA I SVA U FRONCLAMA: Kontraverzna supruga slavnog repera ne prestaje da šokira kombinacijama

Bjanka Ćensori (29) supruga repera Kanje Vesta ne prestaje da šokira javnost. Ne samo što je ponovo pozirala gola, već je u sve uvukla i svoju sestru Angelinu.

Bjanka je pozirala na mestu vozača svog automobila u pohabanom topu bukvalno na froncle iz koje su ispadale njene bujne grudi. I ne bi to bilo ništa neobično da u celu priču nije uvukla svoju mlađu sestru Angelinu koja ju je fotografisala.

Naga pozirala sestri

Bjanka je imala zalizanu, kratku crnu kosu, a fotografiju je na svom Instagram storiju i objavila njena sestra. Angelina na svom profilu ima još neke golišave slike svoje starije sestre. Između ostalog je fotografisala Bjanku u satenskoj raspaloj haljini sa golom zadnjicom u prvom planu.

foto: Printscreen/Instagram/AngelinaCensori

Bjanka nikad nije pričala o svojoj sestri, ali nema sumnje da su bliske. I Angelina voli da se slika u provokativnim pozama, ali je daleko od svoje starije sestre koja gola šeta ulima Los Anđelesa zbog čega joj preti čak i hapšenje zbog narušavanja javnog reda i mira.

Njena golotinja u javnosti sve više brine i Kim Kardašijam koja iz braka sa Vestom ima četvoro dece koja redovno dolaze u posetu ocu.

Kako piše The Sun, Kim je više puta insistirala da razgovara sa Bjankom o njenom ponašanju, ali je ona uporno ignoriše. Kako je otkrio izvor Kim se plaši da Bjankina golotinja u javnosti i njeno ponašanje nije dobro okruženje za njenu decu.

Ona je insitirala da razgovara sa bivšim mužem i njegovom sadašnjom ženom o nekim osnovnim pravilima ponašnja u prisustvu dece, ali njima ne pada na pamet da pričaju s njom.

Kim izuzetno dobro poznaje repera i zna da on stoji iza Bjankinog oblačenja i ponašanja s obzirom na to da je on imao značajan uticaj na njeno oblačanje i ponašanje dok su bili u braku.

Ipak, kao i svaka majka Kim brine za dobrobit svoje dece koja ne razumeju ponašanje svoje maćehe.

(Kurir.rs/Srećna/J.M.)

