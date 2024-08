Glumica je imala medeni mesec iz pakla: Ono što je doživela na putovanju ne bi nikome poželela

Keli Bruk (44), žena koja je zvanično proglašena vlasnicom najsavršenijeg tela i idealnih proporcija i koja se 2005. našla na vrhu liste najseksepilnijih žena magazina FHM, sada je progovorila o svom "medenom mesecu iz pakla" sa svojim suprugom Džeremijem Parisijem, s kojim je u braku dve godine.

Keli Bruk je za medeni mesec predložila južnoameričku avanturu u sklopu rijaliti emisije "Race Across The World". 44-godišnja lepotica i njen 39-godišnji suprug dobili su relativno skroman budžet od 1100 funti ‘po glavi‘, s kojim su mogli da proputuju Čile i Brazil, a sve vreme su se, tvrdi manekenka, borili s velikim vrućinama, velikim rakovima i čitanjem mape grada koje im baš i nije išlo.

I dok je Francuz bio impresioniran time koliko je njegova supruga ‘snažna‘, Keli Bruk njegovim ponašanjem i nije bila preterano oduševljena.

"Nismo imali medeni mesec i rekla sam Džeremiju da bismo trebali to da smatramo zabavnom alternativom, iskustvom koje se događa jednom u životu. Ponekad je to bio medeni mesec iz pakla, a ponekad je bilo apsolutno veličanstveno. Bio je to najupečatljiviji medeni mesec ikad", otkrila je za magazin Closer.

Podsećamo, Keli Bruk, prema naučnicima sa Univerziteta u Teksasu, ima najsavršenije telo na svetu - barem su tako tvrdili pre više godina. Tada su rekli da je idealno žensko telo punijeg oblika s obimom grudi od 93 cm, strukom od 61 centimetar i bokovima od 87 centimetara, a BMI joj je 18,85.

Keli Bruk se tokom godina suočila i s brojnim nemilosrdnim komentarima upućenima na račun njenog izgleda, a jednom prilikom je priznala da se tek sada, sa 44 godine, oseća u potpunosti samopouzdano. Iako je tokom godina nabacila i još koji kilogram, to joj sada nimalo ne smeta.

Međutim, uprkos tome što je naučno dokazano da ima "najsavršenije telo na svetu", Keli Bruk je nebrojeno puta bila žrtva podsmeha i negativnih komentara.

(Kurir.rs/BlicŽena/M.F.)

