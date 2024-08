GLUMICI JEDAN SASTANAK SA TINDERA NAPRAVIO PAKAO OD ŽIVOTA: "Ukrao mi je podatke i intimne fotografije", pretili joj i zbog ovoga

Britansko-turska glumica, model i zvezda rijaliti šoua "Love Island", Ekin-Su Kalculoglu (29), pozvala je policiju nakon što je postala žrtva osvetničke pornografije.

Naime, Ekin-Su je rekla da je bila "istraumirana" nakon što su joj pretili da će objaviti njene intimne fotografije koje je slala bivšem dečku.

U intervjuu za "The Sun" rekla da joj je mobilni nestao dok je bila na dejtu sa muškarcem kojeg je upoznala na Tinder aplikaciji. Nakon dejta, Ekin-Su je otkrila da se muškarac pojavio u njenoj kući s potpuno novim mobilnim.

"To je trebao da mi bude znak upozorenja jer mobilni nije bio u kutiji, ali mislila sam da me voli," otkrila je i dodala da je počela da koristi spomenuti mobilni za povremene razgovore s njim.

"Imala sam taj mobilni dva meseca i onda sam primila jako čudan e-mail. U to vreme sam radila kao administrator u jednoj finansijskoj kompaniji. U mejlu je pisalo: "Znam sve o tebi.", otkrila je.

Nakon toga joj je na mail stigla njena intimna fotografija.

"Mislila sam da je sigurno reč o spamu, ali priložili su moju fotografiju u donjem vešu koju sam poslala bivšem dečku. Pokušala sam to sve da izignorišem, ali ti mailovi su samo nastavili da stižui. U jednome je čak pisalo: "Ako ne odgovoriš, poslaću e-mail tvom prijatelju kojeg si ogovarala iza leđa u privatnom razgovoru." Pisali su mi čak i da me vide kako se češem po glavi i da znaju gde naručujem ručak. Bilo je to stvarno čudno," prisetila se pa dodala da joj je uhoditelj pretio i intimnim fotografijama koje je sama snimila.

"Bila je to zapravo osvetnička pornografija, ali policija tu nije mogla ništa da uradit," dodala je.

Ekin-Su je rekla da je još uvek u dobrim odnosima sa svojim bivšim dečkom, koji joj je predložio da se obrate policiji.

"U policiji su me pitali da li sam upoznala nekog novog i da li mi je neko poklanjao nešto. Naravno da je to bio taj tip. Osećala sam se tako glupo. IP adresa nije mogla da se prati, morala sam da izbrišem sve podatke sa telefona, iClouda i svoju e-poštu. Kad sam otišla u "Love Island", pitali su me može li nešto da iskrsne ili izađe na površinu, ali srećom, ništa se tada nije dogodilo," ispričala je lepotica, koja se ipak još uvek brine da bi neke stvari mogle izaći na videlo.

"Bila sam stvarno istraumirana. Sada sam puno opreznija i pročistila sam krug ljudi sa kojima se družim. Moram da se zaštitim. Ali trenutno uživam u solo životu. Išla sam na dejtove i koristila sam aplikaciju "Raya", ali uvek sam samo išla iz jedne veze u drugu, tako da se sada trudim da naučim šta stvarno želim i trebam od partnera, pre nego što se sa nekim skrasim," zaključuje ona.

(Kurir.rs/Jutarnji/J.M.)

Bonus video:

01:18 IZAZOVNA MIRKA VASILJEVIĆ NA CRVENOM TEPIHU BEZ BRUSA! Glumica otkrila kako je bez Vujadina Savića: Uvek nađem nekoga za veče!