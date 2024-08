PORODILA SE GLUMICA VANJA NENADIĆ: Dobila sina s kolegom, a evo kako je ponosni otac slavio ROĐENJE SINA

Glumica Vanja Nenadić se porodila i na svet donela dečaka, koga je dobila s kolegom Markom Todorovićem.

Ponosni tata slavio je rođene sina u jednom lokalu, a glumica je snimke s proslave podelila na Instagramu.

Na snimcima se vidi kako Marku gosti cepaju majicu, kakav je i običaj kod nas kad se rodi dete.

Inače, glumica je samo jednom pričala o trudnoći.

- Istina je. Ali, pazite, ja sam htela to na drugi način sve da objavim, tako da meni sad stvarno... nemam mentalnog kapaciteta da sad sve to izvedem ovako na tim intervjuima, tako da verujem da će biti prilike u narednim mesecima, malo mi je sve to danas bilo neplanirano i ne znam ni kako se desilo. Pa eto, da se čujemo malo kasnije ako može, ne danas kasnije, nego posle nekog vremena, jer nisam uopšte sada planirala da objavljujem to na taj način, tako da ne bih se sad nešto izjavljivala posebno na tu temu. Ovo mi je sve malo too much, ali čućemo se tim povodom u neko skorije vreme - otkrila je tada lepa glumica za Telegraf.

Ko je izabranik Vanje Nenadić

Marko Todorović je glumac iz Crne Gore kog je publika gledala u ostvarenjima "Koža", "Toma", "Pad", "Senke nad Balkanom", "Ubice mog oca", "Kralj Petar Prvi", "Drugo ime ljubavi", "Nečista krv", "Žigosani u reketu"...

- Nismo mnogo bili po tabloidima, to je bilo samo na početku. Da, Marko je moj dečko. Prvi poljubac sa njim? U pozorištu. Pa, nije bilo u garderobi... Na sceni, u mraku. Pa, on je bio uporan. Šta se desilo sa mnom i sa Markom, to zapravo želim da kažem, mi smo stvarno pre naše veze bili jako bliski prijatelji. I nekako je iz toga to sve preraslo u ljubav. On je to prvi osetio i onda je ostalo još malo da mene ubedi i to je to - ispričala je glumica svojevremeno za Blic.

- Mi smo zajedno, pa godinu i koji mesec. Živimo zajedno i to je jedna ozbiljna priča i jedna mirna luka - zaključila je Vanja.

