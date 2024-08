"IMAŠ KONJSKE ZUBE I NOS, NE ZNAM ŠTA MUŽ VIDI NA TEBI" Influenserka operisala nos u Turskoj, odmah je zasuli strašnim UVREDAMA

Crnogorska influenserka Nataša Kovačević Njezvanova operisala je nos u jednoj turskoj klinici, a intervencija je, očekivano, napravila opštu pometnju i izazvala različite reakcije. Nataša Kovačević, poznatija kao Njezvanova, tvrdi da se na rinoplastiku odlučila zbog devijacije, napominjući da sa sa svojim nosom može da radi šta želi.

„Da je bilo ko drugi operisao nos o tome se ne bi polemisalo. Ali pošto sam ja za svoj novac operisala svoj nos o tome polemiše cela zajednica. Nisam smela a da ne pitam. Evo se tri dana krstim šta mi narod piše. Od toga da postajem starleta do toga da kako sam smela kad Barbara Strejsend nije njen. Jeste li vi normalni? I da nisam imala problem sa disanjem, nego da sam htela da bude manji i lepši, to je MOJ nos, sećate se? I nisam ni imala kvaku kao Barbara Strejsend, ali ako me volite radi oblika nosa, ajte polako“, napisala je Njezvanova na TikToku.

„Kao što se jasno vidi, moj nos nije bio ružan, makar ne meni. Ali nije radio. E sad, jesam li ga još ulepšala – jesam. Ko se ljuti... da ti lažem da sam radila operaciju septuma samo da bih se ulepšala? Ne. Ja nikad ne lažem. Nego pratite lažulje koje to rade pa mislite da smo svi isti. Da li sam još nešto ulepšala? Da... ali reći ću vam kad se razljutite od nosa“, dodala je crnogorska influenserka.

Očekivano, intervencija kojoj se podvrgla Njezvanova pokrenula je lavinu komentara.

„Pa, ti da si imala samo problem sa devijacijom, to bi samo sredila, ne bi menjala oblik nosa kad kažeš da ti je lep i pre bio, nego ti džaba što ga „ulepšavaš“ kad si sva kao garib, ne znam šta vidi taj jadni muž na tebi... konjska faca, konjski zubi... svesna si ti svega toga, al’ teši te što se njemu sviđaš, a ne znaš da on potajno žudi za jednom preslatkom crnkom“, objavila je Njezvanova jednu od uvredljivih poruka koju je dobila. Potom je na nju i odgovorila:

„A muža biste... a to ne može. Jer se nije zaljubio u zube. Nego u dušu. Zamisli ko bi se u tebe ovaku zaljubio. Možeš biti lepa ko slika, prazna si lutkice. Ljubi te Njezva. Muž mi čuva decu, a ja na operacije po Turskoj. A ti? Gledaš šta ja radim“.

„Jesmo li shvatili šta je problem? Znači, to što sebi mogu da obezbedim nos, a da me niko ne je*e za njega. I što imam muža koji me voli. Eto, tako. Odoh u šoping. Prelep mi je nos. Lepši je uživo. I muž i nos. Jedva čekam da vidite“, pobedonosno je poručila Njezvanova na Instagramu.

