"Bila je strašno nepristojna, a tek on..." Cure detalji drame koja se odigravala iza kamera hit filma koji je u centru skandala

Glasine o problemima oko filma "It Ends With Us", adaptacije najprodavanije knjige Kolin Huver kruže od njujorške premijere filma 6. avgusta, kada reditelj Džastin Baldoni nije fotografisan sa svojim kolegama iz postave. Daily Mail ekskluzivno otkriva detalje iza kulisa o tome šta je doprinelo drami na setu između Blejk Lajvli i Baldonija tokom snimanja. Naime, njihov izvor tvrdi da su se "svi pomalo bojali Blejk", dok je u međuvremenu Baldoni ismevan kao "probuđeni, vouk, performativni feminista".

"Lajvli nije bila zločesta; bila je samo jako nepristojna. Nije bilo otvorene svađe ili tuče, ali 36-godišnja glumica bila je izrazito, pomalo neobično samouverena i imala je jake stavove baš o svemu, toliko da je to izazvalo veliki stres i napetost na setu", poverio im je izvor, dodajući kako je do tenzija dolazilo uvek kada je Lajvli bila u blizini, a nije marila ni što radnici na setu moraju da je čekaju.

"Stekao sam utisak od Džastina da je bio veoma, veoma pod stresom i umoran zbog stalne nemogućnosti da kontroliše projekat koji je radio... toliko da bi, kad biste mu postavili pitanja, rekao - pa samo pitaj Blejk", tvrdi izvor.

Prvog dana povratka sa snimanja, nakon što je produkcija bila zaustavljena devetomesečnim štrajkom pisaca, radnici na setu bili su i dalje očajni, mnogi od njih izgubili su zbog svega i svoje domove.

Upravo zato izvor navodi da je od Lajvli bilo vrlo neobazrivo što je tog dana dovela svoju decu na snimanje kako bi mogli da postave štand za prikupljanje novca za bolesnu decu i konje dok je ekipa filma bila još usred sopstvenih borbi za preživljavanje. S druge strane, glasine govore i da je s Baldonijem (40) bilo jednako teško nositi se na setu.

"Džastin je vrlo sličan Lajvli po tome što mora da bude najpametnija osoba u sobi", kazao je izvor nazivajući reditelja i glavnog glumca - idiotom.

