To mi je kompleks iz detinjstva: Katarina Radivojević o estetskim korekcijama, priznala šta je radila "Prvo je bilo malo, a sad"

Kada se pojavila na filmskom platnu glumica Katarina Radivojević očarala je publiku, a su svi prmetili njenu neverovatnu lepotu. Na Katarininom licu se posebno izdvajaju krupne zelene oči i široki osmeh.

Već prvim kadrovima na ekranu osvojila sve lepotom foto: Damir Dervišagić

Glumica je baš i naglasila da joj je fizički izgled svakako pomogao u karijeri i da bi sve osobe koje se bave javnim poslom trebalo da izgledaju negovano - sa tom granicom da „izgledaju dobro za svoje godine, a ne deset ili petnaest mlađe“.

Otvoreno je govorila o botoksu

Svoju lepotu, duguje genetici i redovnom treningu, a nije imala problema da otkrije da je koristila botoks. Glumica je jasno istakla da nije preterala, već da su u pitanju minimalne korekcije.

Otvoreno priznala da pomalo radi botoks foto: Kurir Televizija

- Pomalo radimo botoks, toliko da i dalje mogu da se namrštim jer to moram zbog posla. Prvo je bio malo botoksa, tada me je manje bolelo, sad sve više i više boli. Godine sa sobom nose bol. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo celo čelo i malo oko očiju, bore smejalice. Ja imam 42 godine i to je nešto što se vidi. Imam izuzetno svetle oči i škiljim, pa kada se leto približi kraju, vidi se poneka bora viška. On mi tada kaže: Krenula je bora. Tada dodamo botoks, ako ništa ne snimam - rekla u jednoj emisiji glumica pre 3 godine, pa dodala.

- Ja sam tip koji ne ume ništa da sakrije, tako da sam uvek iskrena sa svojom publikom. Mislim da je za moj izgled najviše zaslužna genetika i sve bi vam bilo jasno kada biste videli moje roditelje... Ne bih da se hvalim, ali ja sam i celog života vežbala. To je pomoglo mom telu da bude u tonusu i onda kada zbog obaveza ne stignem da treniram dve ili tri nedelje. Telo pamti i uspeva da zadrži dobru formu - kaže Katarina.

Priznala šta joj se ne dopada u izgledu

Svoj izgled je ocenila osmicom foto: Nemanja Nikolić

Na pitanje kako bi ocenila svoj izgled, odgovorila je osmicom.

- Trenutno osam. Fali puno toga, možda je pre - sedam. Ja sam sada možda najdeblja u životu. Moja optimalna kilaža uvek je bila 58 ili 59 kilograma, a sada imam 64. Nikada nisam volela ni svoje tanke noge. Uvek voliš ono što nemaš.

Znala je zbog toga da nosi po dva para pantalona.

Katarina Radivojević bez šminke sa Slobodom Mićalović foto: Printscreen/Instagram

- To je bio moj kompleks iz detinjstva i znala sam da nosim dva para farmerki kada sam imala 12 ili 13 godina. Sada sam okej sa tim, to mi nije problem. Gojim se u stomaku i zadnjici, a to iziskuje mnogo vežbe. Kao i sve žene, uostalom - iskrena je bila tada Radivojevićeva.

(Kurir.rs/I.M.)