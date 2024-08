Oglasio se biviši verenik Džej Lo nakon vesti o razvodu: Pevačica ga ostavila i otišla Benu Afleku u zagrljaj, a sad poslao poruku

Kako se o krahu braka Dženifer Lopez i Bena Afleka govori mesecima unazad sada, kada je Džej Lo zvanično podnela papire za razvod, mediji ne prestaju da bruje, a oglašavaju se i njihovi bivši partneri i partnerke.

Objava koja je privukla definitivno najviše pažnje jeste od bivšeg partnera slavne pevačice, nekadašnjeg bejzbol igrača, Aleksa Rodrigeza.

foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Naime, on je na svom Instagram storiju kratko napisao: "Idete jednim ili drugim putem, ali vi birate pravac", a mnogi smatraju da su ove reči posvećene njegovoj bivšoj, Džej Lo, sa kojom je uživao u ljubavi četiri godine, od 2017. do 2021. godine.

Ubrzo nakon što su raskinuli, Dženifer se vratila Benu od koga se, nakon dve godine braka, razvodi.

foto: Printscreen/Instagram/Arod/People

Proslavljeni bejzbol igrač, svojevremeno se tim povodom oglasio i u emisiji "Who‘s Talking to Chris Wallace?" kada je, između ostalog, pomenuo i veridbu sa Džej Lo, do koje nije došlo.

"Da li ti smeta što je, samo nekoliko dana nakon vašeg raskida Džej Lo viđena sa Aflekom, za kog se na kraju i udala za njega? Da li ti smeta što se udala za njega, a ne za tebe?", pitao je voditelj Rodrigeza, a preneo "The People".

"Pre svega bih želeo da kažem da mi je drago što nikada neću biti predsednički kandidat jer bi me ubio," odgovorio mu je u šali Rodrigez i zatim nastavio: "Gledajte, to s Dženifer je bilo dobro iskustvo. I njoj i njenoj deci, koja su pametna, lepa i divna, želim im sve najbolje. I to je to." odgovorio je Aleks.

foto: Profimedia

Aleks Rodrigez je poznat po tome da je uživao u ljubavi sa nekoliko slavnih lepotica, između ostalog i sa Madonom, Kejt Hadson i Kameron Dijaz. Oprobao se i u bračnim vodama, pa je svoje prvo sudbonosno "da" izgovorio glumici Sintiji Skartis sa kojom ima dve ćerke, a od koje se razveo zbog preljube.

Sada, Aleks je već dve godine u srećnoj vezi sa fitnes instruktorkom Žaklin Kordeiro.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

01:18 IZAZOVNA MIRKA VASILJEVIĆ NA CRVENOM TEPIHU BEZ BRUSA! Glumica otkrila kako je bez Vujadina Savića: Uvek nađem nekoga za veče!