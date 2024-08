Tejlor Svift prekinula tišinu: Progovorila o pretnji terorističkim napadima i obratila se fanovima "Osećam strah i veliku krivicu"

Trenutno najveća svetska zvezda Tejlor Svift konačno je prekinula ćutanje od 7. avgusta, nakon što su njena tri nastupa u Beču iznenada otkazana zbog mogućeg terorističkog napada, i obratila se svojim fanovima.

Ova 34-godišnja pevačica održala je svoj poslednji od osam koncerata na londonskom Vembliju u utorak uveče, obeležavajući kraj evropskog dela njene turneje "Eras".

Ona se sada prvi put oglasila na društvenim mrežama nakon što je otkazala sva tri koncerta u Beču, priznajući da ju je taj incident „ispunio novim osećajem straha“ i „velikim osećajem krivice“.

"Zvanično smo završili evropski deo 'The Eras Tour'. Sa njim je došla najstrastvenija publika za koju sam ikada pevala, nove tradicije u izvođenju i stvorena je potpuno nova era. Bio je to užurbaniji tempo nego ranije i ja sam tako sam ponosna na svoju ekipu i kolege što smo bili u stanju da fizički izguramo šou, izgradimo našu ogromnu binu, rastavimo je i napravimo magiju sa tako malo dana između oporavka i putovanja. Oni su ljudi koji su me impresionirali i tako sam srećna što su mojoj turneji posvetili svoje vreme, svoju energiju i svoju stručnost", rekla je Tejlor.

"Šetnja binom u Londonu bila je jedan rolerkoster emocija. Otkazivanje naših koncerata u Beču bilo je poražavajuće. Razlog za otkazivanje me je ispunio novim osećajem straha i ogromne krivice jer je toliko ljudi planiralo da prisustvuje ovim događajima. Ali bila sam i veoma zahvalna austrijskim vlastima, jer smo zahvaljujući njima tugovali za koncertima, a ne za životima. Dirnuli su me ljubav i jedinstvo koje sam videla u svojim obožavaocima koji su se ujedinili kao jedno" napisala je.

"Odlučila sam da ću svu svoju energiju usmeriti na pomoć u zaštiti skoro pola miliona ljudi zbog kojih sam došla da nastupim u Londonu. Moj tim i ja smo svakodnevno radili ruku pod ruku sa osobljem stadiona i britanskim vlastima da bismo ispunili taj cilj i želim da im se zahvalim na svemu što su učinili za nas. Da budem jasna: neću javno govoriti o nečemu ako smatram da bih mogla da isprovociram one koji žele da naude mojim fanovima koji dolaze na moje koncerte", dodala je slavna pevačica.

"U ovakvim slučajevima, 'tišina' je zapravo pokazivanje uzdržanosti i čekanje da se progovori onda kada je pravi trenutak. Moj prioritet je bio da bezbedno završimo evropsku turneju i sa velikim olakšanjem mogu da kažem da smo to uspeli. A onda je London izgledao kao prelep san. Svih pet dana publika na stadionu Vembli je prštala od strasti, radosti i uzbuđenja. Energija na tom stadionu bila je kao najveći medveđi zagrljaj koji mi je pružalo 92.000 ljudi svake večeri i vratilo me u mesto bezbrižnog mira tamo gore“, napisala je pevačica.

Tejlor je ušla u istoriju kao prvi izvođač koji je prodao londonski Vembli osam puta na jednoj turneji. Pevačica je dala sve od sebe za svoj poslednji nastup, a na sceni su joj se pridružili Florens Velč i Džek Antonof kao gosti iznenađenja.

Kako se koncert bližio kraju, Svift je rekla publici: „Londone, upravo sam imala najbolju i nezaboravnu noć sa vama."

Zvezdi se na njenom nastupu u petak uveče pridružio i dugogodišnji prijatelj Ed Širan, a otpevali su zajedno „Everithing Has Changed”, „Endgame” i „Thinking Out Loud”.

„Imali smo nekoliko epskih nastupa iznenađenja mojih dugogodišnjih prijatelja Eda Širana, "Florence and The Machine" i Džeka Antonofa. Izvesti 'Floridu' prvi put sa Flo je bilo nezaboravno i Ed mi je vratio naša stara sećanja na 'Red Tour'. Bila je najveća moguća čast postati prvi solo umetnik koji je pevao na Vembliju 8 puta na jednoj turneji. Poručujem fanovima koji su nas gledali ovog leta da će uvek imati najsvetlije mesto u mojim sećanjima. Bio je san nastupati, plesati i dieliti te čarobne trenutke s vama. Videćemo se opet kada nastavimo s našom "Eras" turnejom u oktobru, ali za sada nam je preko potreban odmor. Hvala vam na avanturi života. Neka se nastavi...", zaključila je pevačica i dirnula brojne obožavaoce.

(Kurir.rs/JutarnjiList/M.F.)

