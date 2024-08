Mirjana Karanović zasenila sve na crvenom tepihu u Sarajevu: Glumica u odvažnoj kombinaciji koju mnoge dame ne bi smele da ponesu

Svetska premijera filma "Majka Mara" čuvene glumice Mirjane Karanović obeležila je šesto veče Sarajevo film festivala.

Karte za ovu gala projekciju su planule još pre nedelju dana. Crevnih tepihom kod Narodnog pozorišta prošetali su Goran Stanković, Snežana Van Houwelingen, Boris Isaković, Vučić Perović i glavna glumica i rediteljka Mirjana Karanović, koja je svojim stilom zasenila sve prisutne.

Proslavljena glumica nosila je dugu, smaragdno zelenu haljinu kojoj je dala kontrast sa tamno ljubičastom postavom ispod. Sa njom je ukombinovala baletanke i ruž u istoj boji, kao i zelene viseće minđuše.

"Imam zadovoljstvo i čast da budem ovde večeras i predstavim svoj drugi film. Ova avantura je počela pre 20 godina kada sam počela da radim na svom prvom filmu, nisam ni slutila da će biti i drugog i veoma sam ponosna. Samo želim da kažem da samo idite za svojim snovima, to je najvažnije u životu. Idite za onim što vam pričinjava zadovoljstvo, a meni ovo pričinjava beskrajno zadovoljstvo," reči su kojim je glumica predstavila svoj film "Majka Mara".

Mimo Mirjane Karanović, svojim stilom istakla se i srpska glumica, Jasna Đuričić koja je sve oduševila četvrte večeri Sarajevo film festivala i tokom svečane ceremonije dodele nagrada najboljim ostvarenjima u kategoriji TV serija osvojila je Srce Sarajeva.

Jasni je ovo već treća nagrada od četiri nominacije. Za nagrade je bilo nominovano 8 serija.

Glumica je plenila svojim izgledom, u haljini kojom je zasenila sve, a mnogi su istakli da je bila glamurozna kao holivudska diva.

Crna, dugačka haljina pratila je liniju tela, dok u gornjem delu stvorila iluziju seksi košulja od prozirne tkanine. Kreaciju krasi i bogat vez zlatnih i srebrnih niti sa cvetnim motivima koji daje poseban pečat svemu.

Jasna je izdanje zaokružila diskretnim nakitom i niskom punđom, koja joj je dala šik izgled.

Nagrade je uručila glumica Jovana Stojiljković, koja je prvi put u javnosti pokazala trudnički stomak.

Na jubilarnom 30. Sarajevo film festivalu crvenim tepihom prošetali su i Jelena Đokić i Boris Isaković. Ovaj glumački tandem pojavio se kao deo ekipe filma "Svemu dođe kraj" Rajka Grlića.

Jelena je pojavom odmah privukla pažnju svih prisustnih. Glumica koju mnogi nazivaju srpskom Nikol Kidman plenila je prirodnom lepotom. Ona je za ovu priliku odabrala elegantnu šljokičavu haljunu koja je savršeno pristajala njenoj riđoj kosi i svetloj puti. Pripijenog kroja laskala je njenim oblinama.

Nema sumnje da je u Sarajevu ukrala svu pažnju fotoreporterima i pristunim zvanicama i gostima.

Svojom lepotom zasenile su i Tanja Ribič, supruga Branka Đurića Đure kao i Lejlu Filipović, suprugu Tarika Filipovića, ali najviše pažnje svakako je odnela svetska filmska zvezda, Meg Rajan kojoj je uručeno Počasno srce Sarajeva u znak priznanja za njen izvanredan doprinos filmskoj umetnosti.

"Održala sam obećanje vratila sam se ovde posle 25 godina", rekla je glumica, a potom i otkrila šta joj najviše smeta u Sarajevu.

"Ovde mi smeta to što svi piju kafu, pa moram mnogo da pijem kafu, jer me svi zovu, a nisam na to navikla. Popila sam juče tri i već sam se uklopila u vašu kulturu", našalila se glumica.

Njeno prisustvo izazvalo je veliko interesovanje kako kod medija, tako i kod obožavalaca, a mnogi su komentarisali njen nepogrešiv modni odabir i bezvremenski stil koji je ponela za ovu priliku.

Kao što se i očekivalo, Meg Rajan je izgledala besprekorno. Njen modni izbor bio je oličenje klasike - odlučila se za jednostavnu, a efektnu sivu haljinu koja je naglašavala njenu vitku figuru. Meg je svoj izgled upotpunila crnim ravnim "prada" mokasinama, koje su ovoj sofisticiranoj kombinaciji dale mladalački i moderan pečat, zadržavajući pritom dozu elegancije.

Podsetimo, Sarajevo Film Festival počeo je 16. avgusta i trajaće sve do 23. avgusta. UNIQA je ekskluzivni sponzor i zvanično osiguranje Sarajevo Film Festivala.

