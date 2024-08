Ben Aflek uhvaćen sa drugom ženom: U jeku razvoda od Džej Lo paparaci uhvatili slavnog glumca ispred kuće sa zgodnom plavušom

Mesecima se šuškalo o razvodu, a Dženifer Lopez potvrdila je glasine i u Los Anđelesu podnela zahtev za razvod od Bena Afleka, i to na njihovu drugu godišnjicu braka.

Dženifer i Ben se neko vreme nisu pojavljivali zajedno u javnosti. Niko od njih dvoje nije hteo da komentariše ove navode, ali sada je potvrđeno - Dženifer će ovo biti četvrti razvod, a Benu drugi.

Glumac uhvećn sa nepoznatom ženom

Međutim, izgleda da glumac ne očajava. Naime, ubrzo nakon što je objavljeno da se razvode, paparaci su snimili nepoznatu ženu kako automobilom dolazi ispred njegove iznajmljene kuće. Glumac je razgovarao s tajanstvenom damom, no ko je ona, još nije poznato, kako je prenela Naj Žena.

Pre samo nekoliko dana Dženifer je viđena u Aflekovoj kući na proslavi njegovog 52. rođendana, a došla je čim je prostoriju napustila njegova bivša žena Dženifer Garner.

"On je već odavno završio s njom"

Izvor blizak pevačici otkrio je da je Lopez namerno podnela zahtev za razvod na njihovu drugu godišnjicu braka kako bi ga slomila, no i da glumca to nije pogodilo te da je odavno završio s njom.

"Dženifer je rekla da je već umorna od Benovog ponižavanja i da je namerno čekala njihovu drugu godišnjicu kako bi mu smestila. Ali njega to nije zabolelo. On je već odavno završio s njom i ona to duboko u sebi zna. Pustio joj je da ovo uradi samo kako bi ona ispala negativka u celoj priči", otkrio je izvor.

Problem oko podele imovine

Par će morati da se dogovori samo oko budućeg vlasništva nad zajedničkom kućom od 60,85 miliona dolara na Beverli Hilsu u Kaliforniji koju su kupili prošle godine.

Džej Lo i Ben nisu potpisali predbračni ugovor pa su se navodno mesecima svađali oko podele imovine. Sajt "Celebrity net worth" koji se bavi procenom bogatstava poznatih ličnosti, objavio je i procene vrednosti njihove imovine. Naime, Benova imovina procenjena je na 150 miliona dolara, a imovina njegove još uvek zakonite supruge na neverovatnih 400 miliona, skoro tri puta više.

