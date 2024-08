Otkrivena strogo čuvana tajna braka Kejt i Vilijama: Njihove svađe su burne, evo šta se dešava iza zatvorenih vrata

O braku Kejt Midlton i princa Vilijama počelo je da smnogo spekuliše od kada je otkriveno da princeza od Velsa ima rak. Pominjale su se priče i o prinčevom neverstvu, međutim, on se trude da gase požar koji je nastao.

Princ je poslednjih mesecei sve češće u javnosti predstavljen kao predivan otac i požrtvovan muž. Međutim, jasno je da gde ima dima, ima i vatre. Da li je njihov brak zaista idiličan kao što se trude da ga prikažu govori insajder iz palate.

Kejt i Vilijam u poslednje vreme pokušavaju da prikažu svoj brak idealnim foto: Printscreen Instagram

Insajder iz Kensingtonske palate mnogo toga je otkrio, a s njim je razgovarao Tom Kvinn, autor knjige 'Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family'. Glavni zaključak iz tih razgovora je da, poput svih zdravih brakova, Vilijam i Kejt imaju svoje razlike, ali znaju kako napraviti kompromis i učiniti da to funkcioniše.

"Od ljudi s kojima sam razgovarao, to nije tako mirno. Nije tako savršeno kao što se možda čini, ali Vilijam usvaja manire i način ponašanja svoje bake, a Kejt je vrlo dobra u tome da se ne žali’, ispričao je za Daily Express.

Kakva je zaista istina o braku Kejt i Vilijama foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prema njegovom mišljenju, to je recept za njihov usješan brak.

"Oboje se drže onoga što je pokojnu kraljicu učinilo tako izvanrednim monarhom. Vrlo, vrlo retko se žale. A kad se žale, uvek je to odmereno’, objasnio je.

Međutim, oni isto kao i drugi parovi znaju da se posvađaju.

"Tamo gde se neki parovi svađaju i bacaju teške vaze jedno na drugo, Vilijam i Kejt bacaju jastuke. Uvek se drže pod kontrolom’, rekao je.

Podsetimo, princ i princeza od Velsa su u braku su od 2011. i imaju troje dece.

(Kurir.rs/Story.hr/M.J)