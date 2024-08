Džej Lo i Ben Aflek nisu pričali ni na medenom mesecu: Paparaci snimili sve ispade, preko jedne stvari glumac nije mogao da pređe

Džnifer Lopez je pre dva dana i zvanično podnela zahtev za razvod braka od Bena Afleka, na drugu godišnjicu braka. Iako se o krahu romanse šuškalo dugo, čini se da niko nije bio spreman za zavaničnu potvrdu vesti.

Kako navode strani mediji, još na medenom mesecu je bilo naznaka da će doći do kraja, budući da su ih paparaci uhvatili u raspravi. Medeni mesec proslavili su u Italiji, na jezeru Komo 2022. godine, a kako navode izvori pratili su ih paparaci.

- Ben je bio nezadovoljan što ih paparaci prate. Ona je međunarodna superzvezda, ne znam šta je očekivao. Kada nisu bili ispred kamera, jedva da su razgovarali jedno s drugim. On je nju uverio kako se promenio, ali to je kratko trajalo - tvrdi izvor za Page Six.

Drugi izbvor istakao je koliko je veza sa Dženifer pomogla glumcu, te da se otreznio nakon što su obnovili odnos.

- Kada su ponovo počeli da se viđaju, on se treznio… Bio je ranjiv, a hemija koja se javila među njima na to je uticala… Bio je u ludom, uzbuđenom stanju - rekao je izvor.

Već mesecima priča se da par nije u dobrim odnosima, jer se Dženifer i Ben nisu pojavljivali zajedno u javnosti. Niko od njih dvoje nije hteo da komentariše ove navode, ali sada je potvrđeno - Dženifer će ovo biti četvrti razvod, a Benu drugi.

Pre samo nekoliko dana Dženifer je viđena u Aflekovoj kući na proslavi njegovog rođendana, a došla je čim je prostoriju napustila njegova bivša žena Dženifer Garner.

