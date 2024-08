Sve bivše zlostavljao, a onda mu je Lejla vratila za sve: Jednu je vezivao i udario bejzbolkom po glavi pa je karma došla po svoje

Slavni holivudski glumac Šon Pen nedavno je proslavio 64. rođendan, a o njegovom ljubavnom životu mogao bi da se napravi film. Iza njega su brojne ljubavne veze, a mnogim slavnim lepoticama je slomio srce.

Madona

Jedna od najpoznatijih njegovih bivših partnerki je pevačica Madona. Njihov odnos bio je buran, u braku su bili od 1985. do 1989, a ona je priznala da joj je on do dan-danas ostao najveća ljubav. Svet šoubiznisa brujao je o tome kako je Pen imao problema s kontrolom besa i ljubomorom pa ju je tokom njihove veze tukao, maltretirao i vezivao da bi ona ostala da sedi kod kuće dok se on provodi. Jednom je to navodno uradio na punih 9 sati, a ona se za to vreme tresla, što joj je ostavilo psihičke posledice. On je tada otišao po piće. Zbog svog ponašanja je dobio i prijavu za porodično nasilje, ali Madona mu je četiri godine sve opraštala.

Dve godine ranije, 1987, Madona je završila u bolnici nakon što ju je udario bejzbol palicom po glavi. Odbila je da podigne tužbu protiv supruga koji se tada suočavao sa zatvorskom kaznom od 60 dana zbog napada na filmskog asistenta.

Robin Vrajt

Ubrzo nakon što se razveo od Madone, Šon Pen upustio se u vezu s glumicom Robin Vrajt. S jednom od najlepših žena u Holivudu dobio je dvoje dece, ćerku Dilan 1991. i sina Hopera 1993, a venčali su se 1996. U braku su ostali sve do 2010, kad je usledio razvod, a brakorazvodna parnica nije baš bila prijateljska.

Po sudovima su se povlačili čak tri godine zbog borbe za starateljstvo nad decom i ponovnih optužbi za Penove agresivne ispade i alkoholizam. Ipak, uspeli su da ostanu u korektnim odnosima zbog dece.

Skarlet Johanson

Nakon toga je usledila vrlo kratka veza s glumicom Skarlet Johanson 2011, a viđeni su zajedno u Meksiku i Los Anđelesu.

Takođe su se zajedno pojavili na večeri u Beloj kući 2011, a tada su se držali za ruke.

Šarliz Teron

Dve godine kasnije Pen je počeo da se zabavlja s još jednom glumicom, Šarliz Teron, a raskinuli su 2015. Iako je iza sebe već imao dva propala braka, tada je glumac izjavljivao da ne bi imao ništa protiv da i sa Šarliz prošeta do oltara.

Teron je, pak, izjavljivala da veza s Penom nije bila baš tako ozbiljna kako su to ljudi mislili. "Naravno, bila je to ljubavna veza. Definitivno smo bili par, ali to je trajalo jedva godinu dana. Nikada se nismo zajedno uselili. Nikada nisam planirala da se udam za njega. Ništa takvo", izjavila je u jednom intervjuu kod Hauarda Sterna. Izjavila je i da ga nije "goustovala".

"Kada prekinete neki ljubavni odnos, uvek se pojavi neka jeb*** luda priča ili neka nepotrebna drama. I to je*** ‘goustovanje‘, dajte molim vas, pa ja ni dan-danas ne znam šta to tačno znači", izjavila je za WSJ magazin.

Lejla Džordž

Nakon tog ljubavnog brodoloma, Šon Pen je pokušao da pronađe sreću s 31 godinu mlađom australijskom glumicom Lejlom Džordž. Venčali su se 2020, a on je navodno bio opčinjen svojom mlađanom suprugom. Ipak, ona ga je na kraju ostavila i zatražila razvod u aprilu 2022, a on je javno po medijima plakao i preklinjao Lejlu da mu se vrati.

Za kraj njihove veze krivi samog sebe, a bivšoj supruzi, koja je samo nekoliko meseci mlađa od njegove ćerke, javno je poručio da je i dalje voli.

"Postoji jedna žena, Lejla Džordž, u koju sam jako zaljubljen i viđam je samo s vremena na vreme. Ja sam zaje*** brak. Nisam obraćao pažnju na nju, ignorisao sam je", rekao je jednom prilikom i dodao da je nikada nije prevario, ali da se doveo do toga da mu je sve bilo važnije od porodice.

Jednom prilikom je komentarisao i mučan životni period u kom je bio depresivan i pijan po ceo dan i noć.

"Ovo će vas šokirati: pokazalo se da lepe, talentovane, maštovite žene koje su se udale za nekoga puno starijeg od njih, ne vole kad se probude iz mirnog sna i zateknu tog istog muža na kauču, pijanog, kako gleda gluposti na televiziji, a onda je, u 10 ujutru, odlučio da je baš tad pravo vreme da popije jednu duplu votku", ispričao je tada Pen i dodao da bi nekoliko sati kasnije bio potpuno bez svesti od alkohola.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako je shvatio da je pogrešio, još uvek se nije odrekao tableta i alkohola, pogotovo votke. Iako je ostao slomljenog srca, ipak nije ostao praznog novčanika jer je bio dovoljno trezan da s Lejlom potpiše predbračni ugovor.

U junu ove godine slavni glumac je izjavio da je "svaki dan oduševljen" što je samac.

"Jednostavno sam slobodan. Ako ću ulaziti u vezu, i dalje ću biti slobodan, ili ako neću biti u vezi, onda neću biti povređen. Neće mi ljubavna veza opet slomiti srce", izjavio je glumac.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ L. S.)

