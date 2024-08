Ljubio je hiljade žena, ali njegovo srce pripadalo je samo njoj: Ostavila ga je zbog kolege glumca, a onda se on vratio porocima

Za glumca Džeka Nikolsona važi da je jedan od najvećih zavodnika u istoriji Holivuda. Poznato je da je zaveo hiljade žena, a uvek je i samo voleo jednu.

Tokom jedne od ludih žurki osamdesetih, glumica Anđelika Hjuston ćaskala je s budućom koleginicom Gvinet Paltrou, tada dvanaestogodišnjakinjom i njenim roditeljima. Gvinet je nervozno posmatrala Anđelikinog dugogodišnjeg dečka Džeka Nikolsona i priznala joj:

"Taj čovek me plaši," rekla je Gvinet, na šta joj je Anđelika odgovorila: "Sa razlogom. Plaši i mene."

foto: 20TH CENTURY FOX - Album / Album / Profimedia

Glumica je to otkrila u svojim memoarima "Gledaj me", u delu u kom se prisećala svoje ljubavi sa Nikolsonom, veze duge 17 godina u kojoj je bilo mnogo uspona i padova.

Upoznali su se 1973. godine, a sve je počelo kada je Anđelika Hjuston s prijateljicama došla na Džekovu rođendansku žurku u njegovoj kući u Los Anđelesu. Ranije ga je viđala samo u filmovima, a kada ga je ugledala uživo, osetila je uzbuđenje, leptiriće u stomaku i kroz glavu joj je proletelo:

"Ah, da... To je čovek u kog bih mogla da se zaljubim."

Usledilo je veče obojeno flertom i plesom, a Nikolson je pitao Anđeliku da ostane kod njega da prenoći, na šta je ona pristala i to je bio početak duge ljubavne priče, jedne od najpoznatijih u Holivudu.

foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Nakon što su proveli noć zajedno, dogovorili su sastanak, a Džek je potom pozvao glumicu da ga otkaže jer ima druge obaveze. Ona ga je pitala znači li to da je ona na drugom mestu, na šta joj je on odgovorio da se ne šali na taj način. Imao je Nikolson reputaciju zavodnika već tada, a danas se često može čuti da je kroz njegov krevet prošlo najmanje 2.000 žena.

Iste večeri, s prijateljima je izašla na večeru kako bi se utešila i ugledala Nikolsona u restoranu s "lepom plavušom" – njegovom bivšom devojkom Mišel Filips, poznatom manekenkom, pevačicom i glumicom. Anđelika je smelo prišla stolu i rekla mu da je želela samo da ga pozdravi, a on joj je na to sasvim spontano predstavio Mišel.

"Bila je šarmantna. Pretpostavljam da su tada privodili vezu kraju," napisala je Anđelika.

foto: Ralph Dominguez/MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, ovaj događaj nije bio prepreka da Anđelika Hjuston i Džek Nikolson počnu da se viđaju i ludo se zaljube. Glumica najpre nije shvatila kakav je ženskaroš i serijski preljubnik muškarac koji ju je osvojio, ali često je naizlazila na dokaze.

"Ponekad bih našla žensku odeću, kremu za ruke, neku sitnicu u posudi za sapun... Ponekad bih odnela nakit da vidim hoće li neko doći po njega, ali se to nikad nije desilo," prisetila se ona.

Nikolson joj je stalno nudio toplo-hladno odnos. Čas bi bio lud za njom, čas je ne bi zvao, čas bi joj rekao da moraju da "iskuliraju", a potom je pozvao da izađu.

U jednom trenutku, Anđelika je stavil svoju karijeru na pauzu i posvetila se isključivo njihovoj ljubavi. Nakon što je, 1980. godine, doživela saobraćajnu nesreću, shvatila je da mora da promeni neke stvari u svom životu i iselila se iz Džekove kuće.

Tokom osamdesetih, glumac je više puta zaprosio Anđeliku i javno se žalio da nikako ne uspeva da je odvede do oltara.

"Nekad me odbije, nekad pristane, ali nikako da stignemo do toga," rekao je za People 1985. godine.

"Oboje verujemo u očuvanje slobode. Ako imate dugu vezu, kakvu smo imali mi, prolazite kroz određene promene. Želite i da budete zajedno i da imate vremena za sebe," napisala je ona u svojim memoarima.

Anđelika je, 1986. godine, dobila Oskara za najbolju sporednu glumicu u filmu "Čast Pricijevih", koji je režirao njen otac i u kom je igrala sa Džekom Nikolsonom. On je kasnije pričao da nikad u životu nije bio ponosniji nego dok je gledao Anđeliku kako podiže Oskara.

Sve se konačno složilo kako treba u njenoj karijeri, a okruženje ju je pritiskalo da se uda.

"Sve je išlo po planu dok Džek nije došao i jedan od mojih prijatelja je rekao: "Hajde, reci mu". Rekla sam mu o čemu smo razgovarali, a on je pitao: "Jesi li ozbiljna u vezi sa ovim?" Briznula sam u plač, okrenula se i izašla iz kuće. Bilo je to ponižavajuće i za Džeka i za mene," priznala je glumica.

U jednom trenutku, Anđelika je ostavila glumca zbog Rajana O' Nila, nakon čega se on vratio svojim porocima – alkoholu i narkoticima, a glumica je jednom prilikom čak uhapšena zato što se našla u njegovoj vili u kojoj je pronađena droga.

Par se ipak pomirio, ali je usledio novi raskid, ovog puta zbog Džekovog neverstva.

Naime, glumica Karen Mejo-Čendler ispričala je za "Plejboj" da ju je Anđelikin dečko "u plavim satenskim boksericama jurio po spavaćoj sobi" i da su seks prekidali samo da bi se on najeo sendviča s puterom od kikirikija. To čak nije bilo ni najgore – glumica Rebeka Brusard bila je trudna, a Džek Nikolson bio je otac njenog deteta.

foto: Profimedia

Anđelika Hjuston insistirala je da on bude uz majku bebe, pa su ponovo raskinuli, a Džek je nastavio vezu s Rebekom, s kojom je dobio ćerku Lorejn 1990. godine i sina Rejmonda dve godine kasnije.

Posle 17 godina, to je bio definitivni kraj ljubavne priče Anđelike i Džeka. Iste godine kad je on dobio sina Rejmonda, Anđelika se udala za vajara Roberta Grejema, s kojim je ostala u braku do njegove smrti 2008.

Iako je bila srećno udata, navodno joj je Džek toliko slomio srce da nije godinama mogla da ga vidi. Prvi put od raskida sreli su se 1995. godine, a snimanju filma "Čuvar prelaza". Isprva je bilo neprijatno, ali su se potom dogovorili da odu na ručak, gde je glumac rekao Anđeliki:

foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

"Ti i ja, dušo, mi smo kao "Ljubav u doba kolere".

Kako je glumica napisala, to poređenje joj je prijalo jer je to jedna od njenih omiljenih knjiga, jednog od njenih omiljenih autora, o jednoj od njenih omiljenih tema.

"O beznadežnoj i istrajnoj ljubavi," napisala je Anđelika.

(Kurir.rs/Glossy/J.M.)

