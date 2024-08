Isplivali novi detalji razvoda Dženifer i Bena: Glumac je sve znao pa doneo potez koji je pevačicu potpuno slomio

Mesecima se pisalo o navodnom krahu braka pevačice i glumice Dženifer Lopez (55) i glumca Bena Afleka (52), stoga vest da je pevačica predala papire za razvod nije mnoge iznenadila. Ben je, prema pisanju Daily Maila, znao da će njegova uskoro bivša supruga napraviti taj potez i nije želeo da je sprečava u tome.

"Ben je znao da će Dženifer podneti zahtev za razvod. To ga uopšte nije šokiralo. Zapravo, on joj je to dopusti" rekao je za britanski medij zajednički prijatelj bivšeg para.

otkriveni novi detalji razvoda Dženifer Lopez i Bena Afleka foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Dodao je kako je to bio "čin velikodušnosti" i da je "Dženifer bila više zabrinuta kako će razilaženje sa Aflekom uticati na njenu karijeru te šta će misliti obožavaoci i šta će se pisati u novinama".

Lopez je u predatim papirima za razvod navela kako s Benom ne živi od 26. aprila ove godine, a Daily Mail, koji ima uvid u papire koje je predala sudu, piše da je kao razlog rastave navela nepomirljive razlike. Jedna strana izvora tvrdi da je J.Lo izuzetno zahtevna žena, da je Ben trebao živeti prema njenim pravilima i da je u nekim situacijama nemoguća. A s druge strane, mediji su u sredu dobili informacije od izvora bliskoga paru da je Bena bilo nemoguće oženiti.

Dženifer nije mogla da podnese Benove probleme sa alkoholom foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Prijatelji misle da je sebičan, mrzovoljan, da mu je nemoguće udovoljiti većinu vremena i da je negativan. Dženifer mu je neprestano pokušavala podići raspoloženje, ojačati ga, bilo je iscrpljujuće. On je galamdžija, voli se čuti kako priča i brblja. Bila je sjajna prema njemu, uglavnom je slušala svaku njegovu reč, ali više nije tako mlada kao što je bila" rekao je izvor.

Lopez je višemesečna nagađanja o njihovoj vezi smatrala "lično ponižavajućima" i na kraju je smatrala da nema izbora nego priznati da su završili. Aflek se dugo borio sa zavisnošću od alkohola, a neki su se prijatelji govorili o strahu da bi mogao ponovno početi da pije.

Par nije potpisao predbračni ugovor pre nego što se venčao 2022., otkrio je izvor blizak njima, pa su sve njihove zarade u poslednje dve godine - zajedničke.

(Kurir.rs/24sata.hr/M.J)

