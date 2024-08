Pevačica udomila psa pa ga izbacila zbog bizarnog razloga: Fanovi je napali na društvenim mrežama, ovako se pravdala!

Pevačica Lili Alen opet je na meti kritika. Naime, gostovala je u podkastu 'Miss me?', te je tamo podelila kako je je pas kojeg je udomila pojeo njene pasoše i vize, ali i iste dokumente njene dece. Nakon toga odlučila je da se "reši" tog psa. Izavila je da joj je ta situacija "uništila život", a tvrdi i da ju je za izradu novih dokumenata potrošila čitavo bogatstvo.

"Moje ćerke zbog toga mesecima zbog nisu videle oca", napomenula je pevačica.

Inače, njen suprug u Americi snima nove nastavke serije 'Stranger Things' koja stiže 2025. godine. Reč je o petoj sezoni i to će ujedno biti i poslednja. Otac njene dece, s druge strane, živi u Engleskoj. Kada su korisnici X-a(Twittera) čuli što je Lili napravila odmah su je osudili.

"Nije ti pas uništio život, ti si ga uništila jer nisi odgovorna oko svojih stvari", "Za to si samo ti kriva i niko drugi", "Ne zaslužuješ nikad više imati psa", pisali su joj.

Ona je nedavno progovorila o majčinstvu. Lili koja je gradila karijeru pop pevačice i bila uspešna u Evropi i Americi, povukla se na vrhuncu karijere. Kaže da nije prestala da se bavi muzikom, ali da više nije pod lupom javnosti kao je bila kad je bila mlađa. Lili se povukla na selo 2011. i dobila decu, a sada kaže da su joj 'uništili karijeru'.

"Deca su mi uništila karijeru. Volim ih i upotpunjuju me, ali što se tiče pop-karijere, potpuno su mi je uništile", izjavila je za Radio Times Podcast.

Dodala je i da je živcira što ljudi govore da možeš imati sve, te da su njeni roditelji bili odsutni kada je ona bila dete i da to svojoj deci nije htela priuštiti.

"Stvarno me živcira kad ljudi kažu da možeš imati sve jer, iskreno, ne možeš. Neki ljudi biraju svoju karijeru umesto svoje dece i to je njihova stvar, ali moji su roditelji bili prilično odsutni kad sam bila klinka. Osećam se kao da je to ostavilo neke gadne ožiljke na meni koje nisam voljna ponoviti na svojoj deci",

Prošle godine je u intervju za magazin Hunger pevačica najavila je kako se namerava povući iz muzije i pričala je o brojnim traumama koje je proživela tokom nekoliko poslednjih godina, a koje su ostavile veliki trag na nju i delom su dovele do ove odluke. Rekla je kako je nakon gubitka bebe u šestom mesecu trudnoće, pre 13 godina, izgubila svoj duhovni balans i nije ga uspela vratiti, a to nije bila jedina situacija koja je uticala na njezino mentalno zdravlje

