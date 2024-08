Dečko bivše žene Bena Afleka na ivici živaca: "Ne može više da je gleda kako ga teši", bliski izvori šuškaju da im preti raskid

Posle razvoda Bena Afleka i Dženifer Lopez, u krizi je i veza Dženifer Garner i Džona Milera.

Glumac Džon Miler je sa Dženifer Garner u vezi već par godina, od kako je ona izašla iz braka sa Benom Aflekom. Ipak, par se slabo pojavljuje u javnosti i svoju intimu čuvaju daleko od očiju paparaca.

Ali, Mileru je sada previše medijske pažnje i naslova da Dženifer Garner teši i uveseljava svog bivšeg muža koji se doselio i sada živi u njenom komšiluku.

foto: CB/CB / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Džon se ne plaši da će Dženifer Garner da završi sa Benom Aflekom, ali ga pogađa to što je ona tolika podrška svom bivšem mužu," kaže dobro obavešten izvor za Dejli mejl, a prenosi Stil.

Ipak, prijatelji smatraju da će par brzo da raskine jer niko ne može da podnese toliku podršku devojke bivšem mužu.

I dok je Lopezova podnosila papire za razvod, Ben Aflek je sve više bio u društvu bivše žene i dece, srećan i nasmejan.

"Dženifer Garner se oseća iskorišćeno i kao marioneta u rukama Lopezove i Afleka. Ona ne veruje da je to bilo namerno, ali u nameri da pomogne bivšem mužu ona je upala u začaran krug," kaže isti izvor.

foto: Patriot Pics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Priča se da je Dženifer Garner još s početka leta pokušala da izađe iz tog medijskog cirkusa oko Bena i Lopezove, te da sada pokušava da se skoncentriše na zajedničko roditeljstvo sa Aflekom.

On se decenijama borio sa zavisnošću od kocke i alkohola, a ona je sve to sa njim prolazila. On je čak jednom prilikom medijima rekao da je njegova zavisnost nastala zbog nezadovoljstva u braku sa Dženifer Garner. Kada su ga svi osudili zbog te izjave, on se izvinio. Izgleda da mu Dženifer ništa nije zamerila, jer uz njega ostaje uprkos svemu, pa čak i nezadovoljstvu sadašnjeg dečka.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

01:18 IZAZOVNA MIRKA VASILJEVIĆ NA CRVENOM TEPIHU BEZ BRUSA! Glumica otkrila kako je bez Vujadina Savića: Uvek nađem nekoga za veče!