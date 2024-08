Plastični hirurzi otkrili šta je sve glumica promenila na sebi: Za transformaciju zadužen botoks, ali i ovi estetski zahvati

Foto: The Hapa Blonde / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon kontroverznih komentara glumice Blejk Lajvli na temu nasilja u porodici, internet ne prestaje da bruji o njoj. Estetski hirizi su se fokusirali na njeno lice, a video je brzo postao viralan.

Estetski hirizi su se fokusirali na lice Bljek Lajvli foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

U izuzetno popularnom videu koji je pregledan skoro 150.000 puta, vrhunski kozmetički doktor dr Džoni Beteridž istakao je niz procedura koje mogu objasniti njenu transformaciju.

Šta je sve menjala?

Upoređujući sliku Lajvli na početku njene karijere, sa nedavnom fotografijom snimljenom skoro dve decenije kasnije na premijeri "It Ends With Us", rekao je:

- Tretmani za postizanje ove transformacije uključivali bi botoks za omekšavanje finih linija i bora. Operacija gornjih kapaka za smanjenje izgleda očiju sa spuštenim kapkom poput džepa, operacija nosa za stvaranje uskog nosnog mosta i oštrije konture i filera za usne za povećanje veličine i volumena usana - objasnio je.

Dodao je da je majka četvoro dece verovatno takođe bila podvrgnuta "zamršenom stomatološkom radu“, uključujući "konturisanje desni i ljuskice“ kako bi postigla savršen osmeh.

Dr Beteridž nije jedini stručnjak koji je komentarisao zahvate zvezde na koje se sumnja.

Ranije ove godine, Dana Omari-Harrell, koja vodi popularni Instagram nalog sa temom plastične hirurgije @IGFamousByDana, takođe je tvrdila da je zvezda možda bila podvrgnuta rinoplastici.

Deleći niz fotografija na kojima je Blejk tokom godina, napisala je, „mala ptičica mi je rekla da je prelepu rinoplastiku Blejk Lajvli izveo dr Tomas Romo u Njujorku.

Mudro ćuti

Lajvli nikada nije javno potvrdila ili demantovala da je radila rinoplastiku. Takođe nikada nije rekla da li je ljubitelj nehirurških kozmetičkih tretmana kao što su fileri ili injekcije poput botoksa.

Glumica mudro ćuti o zahvatima foto: Profimedia

- Svakodnevno obično nosim kremu za sunčanje, tonirani hidratantni kremu i ništa drugo. Ne nanosim previše šminke - rekla je glumica govoreći o svojoj rutini.

