Vežbao rezbarenje, sakupljao seno, svirao bendžo i 3 puta se trovao nikotinom: Slavni glumac prošao pakao jer se uživeo u ulogu

Benedikt Kamberbeč je kod nas najpoznatiji kao Šerlok Holms na malom ekranu, a glumca posebno cene zato što se nesebično predaje liku koji tumači.

Kad se spremao za ulogu u filmu "Snaga psa", trudio se da se poistoveti sa rančerom Filom i vežbao rezbarenje, skupljao seno i pak učio da svira bendžo - sve ono što je radio i njegov lik.

Između ostalog, potrudio se i da puši baš kao i Fil, koji "nije gasio".

"Pušio je jednu za drugom i to je sam uvijao duvan. Tri puta sam se otrovao nikotinom i moram da kažem da je takvo pušenje zaista strašno," kaže Benedikt.

Prema navodima Američkog instituta za zloupotrebu narkotika, udisanjem duvanskog dima, prosečan pušač unese u organizam jedan do dva miligrama nikotina svakom cigaretom.

Pušač obično povuče deset "dimova" za pet minuta koliko cigareta gori. Ukoliko puši paklicu dnevno, to znači da u mozak uđe 200 "doza". Čak i oni koji samo "pućkaju", tj. ne udišu duvanski dim, uvlače nikotin kroz sluzokožu usta i on stiže do krvi i mozga, samo sporije.

Pod dejstvom nikotina, aktiviraju se nadbubrežne žlezde i proizvedu adrenalin, a on poveća krvni pritisak i ubrza puls. Prolazni talas endorfina izaziva kratku i blagu euforiju, a ponavljanje ovog ciklusa izaziva zavisnost.

Trovanje nikotinom izaziva sledeće simptome: mučninu i/ili povraćanje, bol u stomaku, pojačano lučenje pljuvačke, ubrzano i otežano disanje, ubrzan puls, povišen krvni pritisak, glavobolja i vrtoglavica.

Ove tegobe mogu da traju između jednog i 24 sata, a u drugoj fazi trovanja nikotinom dolazi i do dijareje, plitkog disanja i usporavanja srčane radnje. Pored hidratacije pacijenta, neophodno je preduzeti sve mere kontrole rada srca i pluća. Pročitajte i kako je Irfan Mensur uspeo da prestane da puši.

