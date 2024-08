Odrasle u Zubinom Potoku, u Beogradu ih zadirkivali zbog akcenta: Jedna je manekenka, druga glumica i kažu da su najlepše sestre

Malo ko zna da su glumica Milica Tomašević i manekenka Anđelka sestre. Još kao tinejdžerke preselile su se iz rodnog Zubinog Potoka u Beograd, gde su završile srednju školu.

Danas su veoma uspešne u svom poslu. Milicu možemo videti u zapaženim serijskim ulogama, dok je Anđelka šetala modnim pistama Majamija i Londona.

"Odmalena sam znala da ću se baviti nekom umetnošću, samo nisam bila sigurna šta ću odabrati, pošto me sve interesovalo," rekla je Milica.

Međutim, njena majka imala je želju da Milica upiše nešto drugo.

"Roditelji su insistirali da upišem nešto konkretno, od čega ću kasnije moći da živim, gluma im je delovala kao vrlo nesiguran posao. Razmišljala sam o arhitekturi, ali je izbor pao na ekonomiju, pa sam uporedo sa onim za glumu polagala prijemni i za ekonomski fakultet i bila prva na rang-listi.

Onda sam odlučila da završim i jedne i druge studije i bila prinuđena da se snalazim, po tri meseca sam provodila kod kuće i u Beogradu i nekako uspevala da uvek sve uklopim. Bilo je teško, ali sam izdržala, a sad mi ekonomija dobro dođe da se snađem. Čak me i kolege često pitaju za ekonomski ili bankarski savet," rekla je glumica za magazin Gloria, a preneo Stil.

Milica je došla u Beograd godinu dana pre sestre, tako da je Anđelki bilo puno lakše da se uklopi u sredinu uz Miličinu pomoć. Međutim, zbog svog specifičnog akcenta, sestre su se suočavale sa zadirkivanjima svojih vršnjaka.

"Milica je završila prvi razred srednje škole i već se malo odomaćila u domu za učenike. Imao je ko da me dočeka, uz to je ona uvek delovala mnogo zrelije od svojih vršnjaka. Obe smo se tada suočavale s problemima, u školi su nas zadirkivali zbog akcenta. Mislim da su sva deca iz unutrašnjosti iskusila slične teškoće sa onom rođenom u Beogradu. Nisu im bili jasni naši akcenat i dikcija, ali sve to smo brzo uspele da prevaziđemo i uklopimo se u društvo," objasnila je Anđelka.

Uprkos svim preprekama, njih dve su uspele da izgrade uspešne karijere, a njihove slike danas krase naslovne strane.

U poslednje vreme zajedno rade na raznim modnim kampanjama te sve češće možemo videti kako blistaju na zajedničkim fotografijama.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

01:18 IZAZOVNA MIRKA VASILJEVIĆ NA CRVENOM TEPIHU BEZ BRUSA! Glumica otkrila kako je bez Vujadina Savića: Uvek nađem nekoga za veče!