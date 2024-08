Zavšrila je u bolnici 3 nedelje pre smrti, imala je HIV: Otkriveni potresni detalji o životu sestre Maraje Keri

Foto: John Chapple / JohnChapple.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, AP Damian Dovarganes

Pevačica Maraja Keri šokirala je javnost kada je tokom jučerašnjeg dana objavila kako su joj u istom danu preminule majka i sestra. Slomljena od bola samo je ovo uspela da izusti.

Sada su otkriveni detalji ove porodične tragedije pop zvezde.

Maraji Keri sestra i majka preminule u istom danu foto: Profimedia

Smrtno bolesna sestra pop mega zvezde Meraje Keri otišla je u bolnicu samo tri nedelje pre nego što je umrla, otkrio je njen bliski prijatelj. Pevačica je otkrila u ponedeljak da su njena sestra Alison (63) i mama operska pevačica Patriša (87) preminule u roku od nekoliko sati tokom vikenda. Ali dok je provela vreme sa svojom starijom majkom pre nego što je preminula, izgleda da nije provodila vreme sa svojom sestrom, pošto se nikada nisu pomirile posle decenijama duge problematične veze.

„Srce mi je slomljeno što sam izgubila majku prošlog vikenda. Nažalost, u tragičnom preokretu, moja sestra je istog dana izgubila život", rekla je pevačica pa dodala:

Preminula sestra Maraje Keri foto: John Chapple / JohnChapple.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Osećam se blagoslovljenom što sam uspela da provedem poslednju nedelju sa mamom pre nego što je umrla. Cenim svačiju ljubav i podršku i poštovanje moje privatnosti tokom ovog nemogućeg vremena.' poručila je ona.

Keri je tri decenije bila otuđena od Alison, oporavljene zavisnice od droge kojoj je 1990. dijagnostikovan HIV. Alisonin bliski prijatelj i negovatelj Dejv Bejker rekao je da se poslednjih nedelja borila sa svojim zdravljem. On je za The US Sun rekao:

„Alison je bila na kućnoj nezi poslednje tri nedelje svog života.“ Dodao je da je imala problema sa unutrašnjim organima pre nego što je nastavila: „Poznajem je devet godina i kao njen prijatelj i poslednjih meseci njen negovatelj će mi jako nedostajati.

'Zbogom Alison. Neka sada nađeš mir, tvoja izmučena duša zauvek oslobođena zemaljskog bola. Znali smo da dolazi. Bilo je znakova da ne može dalje", rekao je, prenosi Dejli Mejl.

Maraja sa sestrom ne priča godinama foto: Printskrin/Jutjub

Alison je živela težak život kao narkoman koji se oporavlja sa dijagnozom HIV-a. Radila je kao prostitutka u Njujorku da bi sastavila kraj s krajem, a patila je od teških epizoda mentalnog zdravlja, što je svoju slavnu sestru sve više udaljavalo. Alison je 2016. godine uputila strastvenu molbu svojoj poznatoj sestri preko DailiMail.com-a, moleći je da popravi razdor između njih i pomogne da joj spase život, rekavši: 'Maraja, volim te, očajnički mi je potrebna tvoja pomoć.' Bila joj je preko potrebna finansijska podrška dok se oporavila nakon razornog napada koji je ostavio njen mozak oštećen i ozbiljno bolesnu.

(Kurir.rs/M.J)

