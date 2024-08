"Nemam ni za gorivo" Glumac koji je optužen za kanibalizam upao u finansijske probleme, ne može da priušti osnovne stvari

Američki glumac Armi Hamer se pre tri godine suočavao s teškim optužbama za seksualno zlostavljanje od strane jedne bivše devojke. Nedugo zatim je njegova druga bivša iznela šokantne tvrdnje u kojima je aludirala na to da je glumac kanibal. Nakon skandala je Hamer ostao bez posla, samim tim i bez novca, a danas se snalazi na sve načine kako bi mogao da priušti sebi neke osnovne stvari.

Sad je na Instagramu rekao kako će morati da prodati svoj kamionet. "Otkad sam se vratio u Los Anđeles, sipao sam gorivo u svoj kamionet u vrednosti od 500 dolara i ne mogu to da priuštim. Više ne mogu da priuštim ni gorivo", rekao je u Instagram obraćanju i dodao kako je to "u redu".

"Imam novi automobil. Malen je. Hibrid je. Verovatno ću točiti 10 dolara goriva u njega mesečno", poručio je. Hamer je rekao i kako mu je teško da se odrekne svog kamioneta, a objasnio je i zašto.

"Kupio sam ovo sebi kao božićni poklon 2017. Jako sam voleo ovaj kamionet, išao sam s njim na kampiranje širom zemlje više puta i na duga putovanja", ispričao je. Prisetio se i kako je s kamionetom dolazio po svoju decu nakon što su se rodila. Glumac inače ima dvoje dece, ćerku Harper i sina Forda, s bivšom suprugom Elizabet Čambers.

Sa bivšom se razveo malo pre nego što ga je prva bivša devojka optužila za seksualno zlostavljanje. Kasnije su ga optužili za emocionalno zlostavljanje, manipulaciju, silovanje i kanibalizam. On je sve optužbe demantovao i rekao kako su susreti s tim svim devojkama bili sporazumni.

Zbog svih optužbi je Hamer izbačen iz Holivuda, a poslednju ulogu je imao u filmu "Death on the Nile" iz 2022. Iako se trenutno ne bavi glumom, Armi je rekao kako je zahvalan što mu se to sve dogodilo u životu jer ranije nije bio zadovoljan sam sa sobom.

