Slavna Margot Robi lepša nego ikada: Nasmejana pokazala trudnički stomačić, uživa sa suprugom sa kojim je, isprva, krila vezu

Glumica Margot Robi ovih dana stigla je na letovanje na Sardiniju. Na odmoru joj se pridružio suprug, producent Tom Akerli, s kojim čeka prvo dete.

Margot i njenog supruga su snimili fotografi, a ona je u ležernoj kombinaciji pokazala svoj trudnički stomak. Glumica je nosila crne pantalone i belu košulju koju je raskopčala da bi naglasila stomačić. Sve je upotpunila crnim mokasinama, torbicom, šeširom i sunčanim naočarima.

foto: CIAOPIX / COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Da je glumica trudna saznalo se početkom jula. S Tomom je tada bila na jezeru Komo, a za tu prigodu Margot je nosila beli kratki top u kojem je pokazala trudnički stomačić. Kratko nakon par bio i na Vimbldonu gde je ona naglasila svoj stomak u beloj haljini.

Podsetimo, Robi i Akerli su se upoznali 2013. godine na setu filma "Suite Francaise". Margot je u filmu imala sporednu ulogu, a Tom je radio kao asistent. Filmska ekipa se tokom snimanja toliko zbližila da su svi počeli da žive zajedno. Iznajmili su imanje u jednoj londonskoj četvrti, a pazili su na to da može da ga priušti i najslabije plaćen član ekipe. Margot i Tom su tada skrivali svoju vezu, ali se za istu brzo saznalo.

foto: CIAOPIX / COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Držali smo to u tajnosti. Zato što to, isprva, nismo shvatali ozbiljno. Kao samo smo prijatelji, samo smo prijatelji, a onda su svi saznali... Bilo je dramatično. Neću ulaziti u detalje, ali naša se kuća na trenutak pretvorila u "The Jerry Springer Show". Ali, onda se sve sleglo i sve je bilo dobro," rekla je jednom prilikom Margot, a preneo "Jutarnji".

Par se 2016. godine venčao na intimnoj ceremoniji, a godinu dana kasnije su se preselili u Los Anđeles.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

01:15 DA LI ZNATE PRAVO IME EVE RAS? Ovo je jedva stalo u ličnu kartu, a JEDNO OD PREZIMENA JOJ JE VAGNER! Glumica otkrila sve detalje