Glumica koju Srbi obožavaju nestala tokom zemljotresa: Ceo region strepeo da je stradala, a onda je otkrivena istina

Cela Turska, ali i čitav region bili su na nogama kada je prošle godine u martu, tokom razornih zemljotresa u Turskoj, nestala glumica Džansu Dere, koja je jedna od omiljenih i na našim prostorima.

Turski mediji raspisali su se tada kako je jedna od najpopularnijih tamošnjih glumica Džansu Dere nestala nakon razornih potresa, s obzirom na to da se nije oglašavala na društvenim mrežama.

O Džansu se nedeljama ništa nije znalo, niti se oglašavala na društvenim mrežama, te su mnogi strahovali da se dogodilo najgore, te da je glumica stradala tokom potresa.

Ubrzo je internetom počeo da kruži snimak na kom se navodno vidi Džansu kako pomaže pri pakovanju paketa i pomoći svima koji su povređeni ili su ostali bez krova nad glavom tokom ove katastrofe.

Ipak, kako se ona nije oglašavala, nije bilo ni zvanične potvrde da je na snimcima zaista ona, glumica se konačno u jednom trenutku javila medijima i otkrila da je nije bilo u javnosti jer je slomila petu i oporavljala se kod kuće.

"Nije mi bila namera da bilo koga zabrinem i uplašim. Nisam neko ko mnogo koristi društvene mreže. Instagram mi služi kao album u kom delim svoje srećne trenutke", rekla je Džansu Dere za CNN Turk.

Kuća turske lepotice navodno se nalazi u predelu gde je bio epicentar zemljotresa, a jedan tamošnji novinar je izjavio kako je glumica zapravo pomagala svojim sugrađanima, mada to nije umirilo njene obožavatelje.

Potom su se na društvenim mrežama pojavili snimci na kojima se vidi glumica kako pomaže ljudima koji su ostali bez svojih domova.

Džansu je u martu prošle godine, kada je Tursku pogodila razorna serija zemljotresa, uz još neke koleginice pružila podršku turskom narodu u teškim trenucima i zaboravila na slavu.

Ko je Džansu Dere?

43-godišnja Džansu Dere je bivša manekenka i nesuđena arheološkinja koju turski producenti prvu zovu kad im treba fatalna žena koja će privući milione gledatelja pred male ekrane.

"Obožavam glumu, ali ne i slavu, jer na javnom mestu nemam ni pet sekundi mira. Svaka moja reč i svaki moj postupak su pod lupom, a tako je naporno živeti. Ali kad bolje razmislim, to je mala cena koju treba platiti za sve dobro što mi gluma donosi", govori ova lepotica.

Inače, Džansu je slavu stekla ulogama u hit serijama kao što su "Sila", "Ezel" i "Sulejman Veličanstveni", nakon čega je na nekoliko godina odlučila da se odmori od glume.

Iako se na poslovni aspekt ne može žaliti, Džansu, nažalost, ne prati sreća kada je reč o ljubavnom životu. U odnose se najviše razočarala kada je 2009. trebalo da se uda za turskog komičara Džema Jilmaza, ali on se zaljubio u njenu najbolju prijateljicu Ahu Jagtu. Njih dvoje su se venčali i dobili dete, ali sreća nije potrajala ni tri godine, a kada je Džem kasnije pokušao da joj se vrati, njoj to više nije bilo ni na kraj pameti.

"Danima sam plakala zbog toga. Bila sam izdana, povređena i ništa nije moglo da me razveseli. Bila sam na dnu. Prijatelji su se trudili oko mene, stalno su me izvodili, pokušavali da me nasmeju i oraspolože, ali tonula sam sve dublje u depresiju", izjavila je svojevremeno, ali ni nakon toga nije gubila veru u ljubav, te je počela vezu s tadašnjim menadžerom Džemom Ajdinom, ali njegova ljubavna afera s drugom ženom brzo je odjeknula u medijima.

(Kurir.rs/ L. S.)

