"Nećeš se ti, Bosanko, kupati u mom moru" Voditeljka snimila brutalnu svađu na plaži u Hrvatskoj, pljuštale jezive psovke (VIDEO)

Voditeljka i producentkinja Sabrina Sidro doživela je neprijatnu scenu tokom odmora na ostrvu Brač, koje se nalazi desetak kilometara južno od Splita i Omiša u Hrvatskoj. Sabrina je na TikToku objavila snimak koji prikazuje nepoznatu ženu iz Hrvatske koja, uz žestoko vređanje, želi da zabrani kupanje jednoj Bosanki.

"Nećeš se kupati u mom moru Bosanko je**na! Ti ćeš meni Bosanac zvati policiju...", čuje se samo u jednom delu snimka.

Sabrina je ponovila reči koje je nepoznata žena izgovorila, a potom prokomentarisala situaciju koja je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama i raspravu među Balkancima.

Pa kaze: vi Bosanci ste stoke i ništa drugo! Jedan lijep j sunčan dan na Braču. Kako je Laka jednom rekao: postoji samo življe, poput bosanskog, hrvatskog i srbskog življa. Ovo danas je bilo hrvatsko življe, a napadnuta je jedna divna gospodja koja kao Bosanka živi več godinama na Braču…

"Još uvek sam pod šokom. Nisam uspela da je snimim od početka, pošto sam upravo ja bila isto u njenom moru kad je počela da se dere. Na kraju ovog dana, postavljam sebi pitanje, ali i vama, kao ćerka jedne Hrvatice... Koji je to problem sa Bosancima ovde u Hrvatskoj? Da ne zaboravimo, ta divljakuša je, dok se drala i dok ju je ceo Brač slušao, neprekidno držala svoje malo dete. Idem da se kupam u njenom moru", rekla je u prvom snimku Sabrina.

Potom je objavila drugi snimak i ponovo se oglasila povodom cele situacije.

"Izvinjavam se prvenstveno što juče nisam objasnila u čemu je stvar. Jeste, ja sam nju snimila kako se dere. Pošto sam posle tog incidenta, prišla toj ženi koja je bila napadnuta od strane te divljakuše i pitala je u čemu je stvar, neću da idem duboko. Uglavnom, imaju neku zajedničku priču, ne u smislu da se dobro znaju. Ova žena koja je napadnuta, radi u Socijalnom, nešto je u vezi s otimanjem deteta ove što se drala, ali to uopšte nije važno", rekla je Sabrina i dodala:

"Važno je da od svih tih komentara na video, mogu da kažem da je 90 odsto divnih, pogotovo od strane ljudi koji kažu: 'Mene uopšte ne interesuje da li je neko Bosanac ili Srbin, on je uvek dobrodošao kao što sam ja u njegovoj državi'. I zato, opet smo dokazali da funkcionišemo super zajedno bez obzira na te slučajeve koji bi trebalo da se leče. Dragi Bosanci i Hercegovci i Srbi, dođite u Hrvatsku na letovanje. Ja ovde definitivno imam najbolje vreme i svaki dan upoznajem predivne ljude. Osećam se kao kod kuće. U tome je stvar, more, sunce, nebo. To ne pripada nikome, nego svakome", rekla je Sabrina.

Sabrina je potom objavila i treći snimak na ovu temu, u kom je navela da je neprijatnu situaciju snimila zbog policije i medija, kako bi se pokrenula diskusija o tome "na koji način takvo ponašanje može da se ukine". Još jednom je istakla da nije ona ta koja je napadnuta i zamolila ljude da čitaju tekst ispod snimaka koje objavljuje, kako se ne bi širile dezinformacije.

"Ništa ne pravda takvo ludovanje i takvo ponižavanje jednog celog naroda. Te bih vas zamolila da i vi prestanete da vređate jedan celi narod. Mi pričamo o posebnim slučajevima koji treba da se leče. Koliko god granica stavili, ne zaboravite dragi ljudi da mi ovde na Balkanu nosimo isti DNK. Ako smo malo pametni, podržavaćemo jedni druge, poštovaćemo divne različite tradicije i putovaćemo i u jednu i u drugu zemlju. Mislim da svi možemo da kažemo da smo u svojoj kući, iako pređemo granicu", zaključila je.

