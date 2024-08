Zvezda "Čuvara plaže" šokirala sve svojim priznanjem: "Krijući sam njušio njihove nošene kupaće kostime", jednu i dan danas pamti

Proslavljeni glumac Džeremi Džekson, koji je glumeo Hobija Bjukenona u popularnoj seriji "Čuvari plaže" otkrio je, u dokumentarcu "After Baywatch: Moment in the Sun", da je znao da se prikrade u prikolice glumica i miriše njihove nošene kupaće kostime.

Jedan miris posebno je zapamtio, i to od Nikol Egert, koja je u popularnoj seriji igrala Samer Kvin.

Ovo otkriće nije bilo šokantno za sve. Kako je navedeno na Nju Jork Postu, Nikol ne zamera Džeksonu jer je tada bio u pubertetu.

"Jako dobro sam poznavala Džeremija i to me uopšte ne iznenađuje. Nisam čak ni ljuta na njega, imao je samo 14 godina. Mislim, pubertet u takvoj emisiji? Volim odraslog Džeremija baš jer je iskren o svojim pubertetskim danima," ispričala je glumica, a preneo Jutarnji.

Naime, pomenuti dokumentarac je serija iz četiri dela koja je fanovima dala uvid o video snimcima i intervjuima sa glumcima iz serije koja je osvojila svet od 1989. do 1999. godine. U istom dokumentarcu, Džekson je priznao i da je bio zavisan o metamfetaminu još za vreme snimanja, ali i da je 2017. godine odslužio kaznu zbog uključenosti u kriminalno delo.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

01:28 MLADI GLUMAC PROGOVORIO O REAKCIJAMA NA NJEGOVU ULOGU GEJ OSOBE! Đorđe Mišina bio završio u bolnici: Nisam znao šta pričam