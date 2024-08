Ogromni dijamantski prsten zaslepeo je sve na 81. filmskom festivalu u Veneciji: Šuška se da će slavni glumac ponovo pred oltar

Američki glumac Džastin Teru, koji je bio u braku s omiljenom holivudskom glumicom Dženifer Aniston, sada je podstakao šuškanja da bi ponovno mogao pred oltar. Glasine je pokrenuo veliki dijamantski prsten na ruci njegove nove, 23 godine mlađe, devojke i koleginice Nikol Brajdon Blum.

Glumac (53) i glumica (30) snimljeni su zajedno na crvenom tepihu 81. Filmskog festivala u Veneciji, a oboje su se pojavili u belim odevnim kombinacijama. Tamo su došli zbog promocije novog filma "Bitlđus, Bitlđus," u kojem je Džastin dobio ulogu.

Par se prvi put počeo povezivati u februaru 2023. godine, a od tada se vrlo retko zajedno pojavljuju u javnosti. Posebnu pažnju javnosti privukli su u decembru prošle godine kad se on pojavio kao njena pratnja na venčanju Nikoline sestre bliznakinje, Krisi. Takođe, viđeni su kako se ljube prošlog avgusta nakon jednog noćnog izlaska.

Nikole je, inače, najpoznatija po ulozi Karoline Stajvesant u drugoj sezoni serije "The Gilded Age". Takođe se pojavila i u seriji "Law & Order: Special Victims Unit", "1BR" i "We Were the Lucky Ones".

Džastin je pre nje sedam godina bio sa Dženifer Aniston (55), ali su se razveli 2017. godine.

"Sviđalo se to vama ili ne, nismo imali taj dramatičan razlaz i volimo se. Iskren sam kad kažem da cenim naše prijateljstvo. Ne možemo više da budemo zajedno i usrećujemo jedno drugo," rekao je u jednom intervjuu, a preneo Jutarnji.

Dženifer i Džastin prvi su put počeli da se zabavljaju 2011. godine, nakon što su zajedno radili na filmu "Wanderlust". Pre toga je imao 14 godina dugu vezu sa kostimografkinjom Hajdi Bivens, ali taj odnos je propao 2011. godine.

