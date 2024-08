Ben Aflek cveta pored ćerke poznatog političara, a Džej Lo vene očajna: Ne može da veruje šta joj je uradio, novi detalji razvoda

Dženifer Lopez je prošle nedelje podnela zahtev za razvod od Bena Afleka, nakon što se mesecima šuškalo da je njihovoj ljubavi došao kraj. Ben se nakon rastanka zbližio s Kik Kenedi, ćerkom Roberta F. Kenedija Džuniora, s kojom se kratko viđao pre nego što je započeo vezu sa Džej Lo 2021. godine.

To što je Ben već odlučio da nastavi dalje nije se nimalo svidelo Džej Lo, kojoj je navodno razvod mnogo teže pao nego Afleku.

"Jako ju je to pogodilo. Jako je uznemirena i razočarana u Bena", rekao je izvor za People.

Ben i Kik su imali kratku romansu iste godine kad se Ben pomirio sa Dženifer.

"Ben i Kik posvađali su se pre nego što se on pomirio sa Džej Lo. Upoznali su se jer je Ben iz Bostona, a kada živite u Bostonu, porodicu Kenedi smatrate kraljevskom. Dakle, kad je počeo da se druži s Kik, opravdano je mislio da je dospeo u porodicu Kenedi. Ali ona je tada bila premlada i nije bila spremna ni za šta ozbiljno. Nisu imali aferu tokom njegovog braka, ali je zanimljivo Kikinim prijateljima da je Ben odmah nakon razvoda krenuo da se druži s bivšom, čiju porodicu vidi kao kraljevsku", ispričao je ranije izvor za Daily Mail.

Izvor je tada otkrio i da Kik ne mari za to kako će se Lopez osećati oko toga da su se ona i Ben ponovo povezali.

"Kik voli Bena i, iskreno, nije je briga šta Džej Lo misli. Kad su njih dvoje počeli da se druže, Ben i Džej Lo već su bili razdvojeni. To joj je on vrlo jasno rekao. Džej Lo je to i sama potvrdila jer je navela da su se razišli u aptilu", ispričao je.

Lopez je u zahtevu za razvod potvrdila da se par rastao još u aprilu, a kao razlog je navela "nepomirljive razlike".

