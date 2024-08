Kuća Megan Markl u kojoj se tajno sastajala sa Harijem na prodaju: Luksuzni dom u kome je živela dok je glumila vredi milione

Kuća u kojoj je Megan Markl živela pre nego što se udala za princa Harija, oglašena je na prodaju i to za više neverovatnih 14.5 miliona evra.

Princ Hari i Megan Markl foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Vojvotkinja od Saseksa iznajmila je udobnu kuću sa tri spavaće sobe u Torontu, u Kanadi, kada je glumila u poslednjem filmu. Kad je napustila luksuzni dom kako bi živela sa Harijem, stavljen je na prodaju, a sad se ponovo nalazi na tržištu nekretnina.

Dok je Megan živela u ovoj kući u selu Siton, počela je da izlazi sa princom Harijem i njen život se promenio. Kraljevski član je čak posetio svoju američku devojku glumicu tamo u oktobru 2016. kada je njihova veza još uvek držana u tajnosti.

Meganina kuća se prodaje za 14.5 miliona foto: : Unique Vtour/Freeman Real Estate / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Megan je bila uzbuđena što mi je pokazala svoj život i pse. Obožavala je svoju malu kućicu. Bio sam nestrpljiv da sve to vidim i saznam sve do najsitnijeg detalja o njoj - napisao je Hari u svojoj knjizi "Rezerva", prenosi The Sun.

Unutrašnjost Meganine kuće

Megan je obožavaocima dala mali uvid u svoj dom u Torontu na svom odavno izbrisanom Instagramu. Na osnovu slika se vidi da je imala ukusa i da je kuća sa tri spavaće sobe i dva kupatila bila ukrašena u stilu "kalifornijskog bungalova".

Meghanin stari blok ima elegantan prostor za kuvanje foto: : Unique Vtour/Freeman Real Estate / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Svuda je bilo puno cveća, pozlaćenim ogledalima, ružičastim prugastim tepihom u hodniku i šik belim nameštajem.

Bivša glumica, koja je iznajmila kuću u zapadnom kraju grada na najmanje dve godine, očigledno je ljubitelj čitanja, jer je dom bio pun knjiga koje se čuvaju po celoj kući.

Soba izgleda luksuzno sa glamuroznim ukrasima i zidom u mermernom izdanju foto: : Unique Vtour/Freeman Real Estate / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Na pravi holivudski način, takođe je imala raskošnu garderobu u kojoj je ceo zid posvetila svojoj zavidnoj kolekciji cipela.

Napuštamo Toronto

Megan je živela u kući sa dva psa koje je spasila, Gajem i Bogartom, ali je nažalost morala da napusti Bogarta, da bi se preselila u Veliku Britaniju.

- Bio je toliko traumatizovan opsadom njene kuće, stalnim zvonom na vratima, da se njegovo držanje promenilo kada je Meg bila tu. Postao bi agresivni pas čuvar. Megine komšije su ljubazno pristale da ga usvoje - naveo je otuđeni princ u biografiji.

foto: CBS / Planet / Profimedia

Nakon što je otišla, kuća se brzo prodala, a agent za nekretnine Aleks Boregard je tada rekao:

- Nemam osećaj da ćemo videti korist od "princeze". Da li biste platili dodatnih 20.000 dolara zato što je princ koristio ovo kupatilo? Mislim da većina ljudi ne bi platila to.

Kuća je ponovo na prodaju, a cena skače.

(Kurir.rs/I.M.)

