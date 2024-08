ABBA traži od Trampa da prestane da pušta njihovu muziku u predizbornoj kampanji

Švedska pop grupa ABBA zatražila je od Donalda Trampa da prestane da pušta njihovu muziku i spotove na svojim predizbornim skupovima, saopštio je ABBA-in izdavač, prenosi Reuters.

ABBA-ini hitovi, među kojima su "The Winner Takes It All", "Money, Money, Money" i "Dancing Queen", bili su puštani na Trampovom skupu 27. jula u Minesoti, uz spotove, objavio je švedski dnevni list Svenska Dagbladet, čiji je reporter bio na tom događaju.

foto: ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Zajedno s članovima ABBA-e saznali smo da su na Trampovim skupovima bili puštani spotovi s ABBA-inom muzikom i zatražili smo da se s tim odmah prekine", saopštio je Universal Music sa sedištem u Holandiji.

I drugi umetnici su se žalili

Izdavač je istakao da Trampovoj kampanji nije dao dozvolu za to.

Članovi benda nisu želeli da komentarišu tu informaciju, rekao je njihov predstavnik za Reuters i dodao da oni podržavaju Universal.

foto: AP/Evan Vucci

Trampova kampanja nije odgovorila na zahtev za komentar.

Nekoliko umetnika ili njihovih predstavnika prigovorilo je što se njihova muzika pušta na Trampovim skupovima poslednjih godina, uključujući pokojnog američkog pevača i gitaristu Toma Petija, britansku pevačicu Adel, rok bend R.E.M., irsku pevačicu Šinejd O'Konor, kanadsku pevačicu Selin Dion.

(Kurir.rs/ L. S.)

